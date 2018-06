Moyano juega a fondo y amenaza con un bloqueo total ‘a la brasileña’

Decidido a profundizar su ofensiva contra el gobierno macrista, Hugo Moyano ofreció una evidencia palpable de su poder de fuego y del efecto de su capacidad de daño en un sector sensible de la economía como el transporte de cargas. Así, mientras el líder camionero amenazaba ayer a media mañana con disponer un paro general de toda la actividad para el próximo jueves 14 si no lograba cerrar la paritaria sectorial en la que reclama una suba de 27%, un novedoso grupo de transportistas "autoconvocados", que públicamente se presentó como un entramado independiente del líder sindical, bloqueó los principales accesos a la Ciudad para exigir al Gobierno una rebaja en el precio de los combustibles y peajes.

"El martes tenemos la audiencia con Fadeeac, la cámara del autotransporte de cargas. Si no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores, el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado", avisó Moyano en una asamblea de alrededor de 2000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza. Los convocados corearon "si lo tocan a Moyano les paramos el país", ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional y la Policía bonaerense.

El Ministerio de Trabajo había dictado el lunes una conciliación obligatoria por 15 días después de que el miércoles anterior fracasara la primera reunión, en la que Fadeeac ofreció un alza salarial del 15% en tres cuotas y recortes de algunos beneficios.

Moyano, referente de unos 200.000 choferes de camiones, lanzó críticas contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "Ha comenzado hoy el camino de la lucha y los camioneros conocemos más que nadie el camino, así que no nos vamos a equivocar. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores", sostuvo Moyano, micrófono en mano y parado sobre el acoplado de un camión a la vera de la ruta.

El dirigente planteó, también: "¿Hasta qué punto llega la irresponsabilidad y la falta del sentido común de un gobierno que pretende que con una inflación del 30% los salarios suban un 15%? No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda, así que hagan lo que quieran". El líder gremial y su hijo Pablo consideran que el Gobierno está interfiriendo a través del ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca para que ningún sector laboral pueda cerrar una paritaria por encima de la pauta oficial del 15%. IA miles de kilómetros, desde Ginebra (Suiza), Triaca pareció responderle con su discurso a Moyano, desde la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. "Las actitudes mafiosas, que perjudican el derecho de los ciudadanos argentinos, ya no pueden ser toleradas", dijo.

En simultáneo al acto de Moyano, protestas de transportistas generaron ayer un caos de tránsito en los diferentes accesos a la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Palermo y también en Puerto Madero. Pablo Moyano señaló que le "llamó la atención" la protesta que atribuyó a "propietarios de camiones que están llevando adelante un reclamo por el aumento de los combustibles y los peajes". "Nuestra organización lleva adelante un reclamo paritario; estos son reclamos empresariales", se diferenció.