Moyano dice que Macri se metió con su madre "que tiene 100 años"

100 a 87. No es el resultado del último partido de básquet de los Spurs, de Manu Ginóbilli. Son, en cambio, las edades de los progenitores de los protagonistas políticos del duelo del momento: el presidente de la Nación, Mauricio Macri y el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, quienes metieron a sus padres en la contienda. La secuencia fue así: Moyano dijo que si iba preso, quería estar en la celda al lado de la del padre del Presidente, Franco Macri. El primer mandatario hoy le contestó y le llamó la atención por "meterse con una persona de 87 años". El camionero no se quedó atrás y le retrucó en una carta que su madre tiene "100 años" y que el Gobierno se había "metido con ella" al perjudicarla con el recorte de haberes que plantea el cambio de cálculo de la movilidad jubilatoria.

A continuación, se reproduce la carta del sindicalista por completo:

Estimado señor Presidente:

Es insólito que Usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada.

Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno no solo se ha “metido”, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados -padres, madres y abuelos de todos los argentinos- que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su Padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado.

El Presidente de nuestro país debería saber que la gran mayoría de jubilados cobra la mínima, y padecen al PAMI que cada vez les brinda menos prestaciones y cubre menos gastos por medicamentos. Usted se ha “metido” con todos ellos, entre los que se encuentra mi madre que actualmente tiene 100 años, y que si no fuera por la ayuda familiar no podría tener una vejez digna.

Si supiera cual es el valor de una jubilación mínima podría comprender de lo que estamos hablando, y también que el respeto por las personas de edad avanzada se demuestra con acciones concretas, no solo con palabras. Su desinterés por los jubilados quedó en evidencia cuando ni siquiera ha podido responderle a Mirta Legrand cuanto era la jubilación mínima.

Por otra parte, es bueno que Ud. haya podido presentarse ante la justicia y aclarar el tema de los Panama Papers y haber presentado todos los papeles donde se pudiera constatar en “trámite exprés” que estaba todo a nombre suyo. Igual me permito recordarle que ha tenido otras causas donde ha sido procesado, pero la justicia no ha sido tan expeditiva.

En mi caso, todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena. Incluso ambos tenemos el honor de contar con una denunciante en común: la Sra. Ocaña, quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (Twit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted).

No me siento ejemplo de nada, pero quiero decirle que desde hace más de 20 años podría estar cobrando una jubilación de privilegio como diputado de la Provincia de Buenos Aires y nunca lo hice. Sin duda es una contribución al Estado que muchos funcionarios denunciantes seriales no están dispuestos a hacer.