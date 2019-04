Moyano criticó Lavagna: "El que no va a las PASO es porque tiene miedo que no lo voten"

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, criticó este jueves a Roberto Lavagna por su negativa a participar de una interna dentro del peronismo federal.

"El que no va a las PASO es porque tiene miedo a que la gente no lo vote, es porque está ocultando algo", dijo el líder sindical al ser consultado sobre la posición del ex ministro de Economía.

El referente sindical, además, elogió la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, con quien mantuvo durante años una relación distante: "Tuvo la capacidad de mantener un país equilibrado y sin deudas. La diferencia entre hoy y el 2015 es abismal", planteó en diálogo con radio El Destape.

Moyano, que cuestionó en reiteradas ocasiones la política económica del Gobierno, consideró que "cada vez hay más hambre, más miseria, los jubilados están cada vez peor, y cuando hablan (los funcionarios del Gobierno) parece que no pasara nada, eso es lo que más le molesta a la gente".

Y añadió: "La política del Gobierno no se sostiene más y la mayoría de la gente está dispuesta a ponerle un límite".

El camionero tomó distancia, no obstante, del paro de transportes convocado para el feriado: "No me parece serio el paro del 1° de mayo". "Trabaja un 5% de la gente ese día", agregó.

Las palabras de Moyano llegan tras la ratificación de Lavagna de no participar en una interna dentro del peronismo federal. El ex ministro dijo que prefería ser el único candidato del espacio que encabezan Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa.

Sin embargo, Lavagna compartió en el Senado un desayuno con el bloque del PJ -liderado por Pichetto- en el que les aseguró a los legisladores que forma parte de Alternativa Federal y que incluso quiere sumar a dirigentes del radicalismo y socialismo. "Yo estoy dentro del espacio y, desde el 2013, acompaño al Frente Renovador, que forma parte de Alternativa Federal y es su principal expresión en la provincia de Buenos Aires", dijo el economista.

La confirmación llegó tras la interpelación del senador catamarqueño, Dalmacio Mera, quien lo interpeló para saber si estaba o no dentro de Alternativa Federal. Lavagna aseguró que intentará construir su candidatura presidencial dándole al esquema federal un lugar destacado.