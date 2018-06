Moyano: con Cristina "comía todo el mundo, hoy no"

El líder camionero, hugo moyano, manifestó que el paro del lunes “no es para nada que pueda afectar la democracia”, sino para “que el Gobierno reaccione y empiece a dar alguna respuesta”.

Además, comparó la situación actual con la época del kirchnerismo: “Si uno compara lo que pasó a lo que está pasando, hay una diferencia muy grande. La gente no pasaba las necesidades que hoy está pasando. Cuando estaba Cristina comía todo el mundo, hoy hay gente que no come y eso es muy doloroso”.

“Hay personas que no entienden porque no han pasado necesidades. Muchas veces en no llegar a un sueldo le estás quitando un plato de comida a una familia”, agregó Moyano, en diálogo con Luis Novaresio, en Debo Decir, por AméricaTV.

Y agregó: “Cuando los gobiernos comienzan hay que darles el tiempo necesario para que pongan en práctica las políticas que llevan adelante. Pasó con Menem también. Y con Cristina hubo un desencuentro, no nos peleamos. Tanto con Néstor como con Cristina yo discutía en la CGT el mínimo no imponible y la asignación familiar. Y yo soy firme para reclamar”.

En el momento de mayor fragilidad política de la gestión Cambiemos, la CGT activó hoy el tercer paro general contra la administración de Mauricio Macri, con la firme apuesta de exhibir una contundente muestra de poder en reclamo de cambios en la política económica oficial. "Vamos a convertir el lunes en un gran feriado", fue el desafío que se autoimpuso la conducción de la principal central obrera, algo que comienza a hacerse sentir con cortes en los principales accesos a la Capital.