Moyano asegura que no vuelve a liderar la CGT y aplaza la posibilidad de un paro

Hugo Moyano aseguró hoy que está “grande de edad” para volver a conducir la CGT tras el quiebre del triunvirato y advirtió que si el Gobierno sigue sin dar respuestas al movimiento obrero, el siguiente paso puede ser analizar la posibilidad de un paro general.

“Eso no se ha conversado todavía, espero que no sea así. Si no hay respuesta a nada y si la respuesta es reaccionar en contra, tarde o temprano la gente se cansa y recurre a la legitimidad que establece la Constitución. Todavía no se ha discutido la posibilidad de un paro general, pero tarde o temprano si no dan respuestas veremos”, apuntó.

En diálogo con Radio La Red, criticó al presidente Mauricio Macri -con quien dijo no hablar desde hace tres meses-, al señalar “que la contradicción del Gobierno es que habla de diálogo y hace lo contrario a lo que dice”.

“Si el Gobierno me pide sentarme a hablar yo no me puedo negar, cómo no me voy a sentar. Me voy a sentar con el Presidente si él cree que es necesario para encontrar una solución a un problema”, destacó.

Señaló que la relación con el Presidente se rompió “por la falta de respuesta” y por las “actitudes de muchos de sus ministros”. “Son todo verso, no dan solución a nada”, criticó.

Consideró además que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no es un mediador válido “con lo que hizo con la persona que maltrató y metió en un gremio” en referencia a los problemas que tuvo con una empleada suya y le pidió “un poco de respeto, cuando habla como si fuese un ejemplo de funcionario”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir la CGT luego de la fractura que generó en el triunvirato la falta de decisiones a la marcha del 21F, Moyano fue tajante: “no, no, estoy muy grande de edad para eso”.

Criticó además que el país "se esté endeudando", algo que remarcó "lo van a pagar las próximas generaciones".

Aclaró además que su hijo Pablo Moyano "habló una sola vez en su vida con Máximo Kirchner, cuando lo llamó para darle el pésame por la muerte de su hermano".

"Cuando yo dije ayer que no tengo miedo se lo dije a la prensa, porque inventan cualquier cosa", aclaró.

Respecto a los gremios que decidieron no participar de la marcha dijo que "la dignidad debe ganarle al miedo" y recordó que en la época de la dictadura "todos teníamos miedo".