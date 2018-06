Moyano anunciará un paro nacional de camioneros este mediodía

El secretario general del gremio de camioneros, hugo moyano, anunciará este mediodía un paro nacional del sector en protesta contra la oferta salarial del 15% realizada por las empresas. El anuncio será realizado en un acto que se iniciará a las 11.30 en el partido bonaerense de Ezeiza a donde llegaban esta mañana unos 600 camiones y más de 2.000 choferes para manifestarse, dijeron fuentes del gremio a NA.

La huelga de los camioneros afectará a todos los sectores del autotransporte de cargas al menos por 24 horas (en fecha a confirmar por Moyano), por lo que habrá problemas de abastecimiento en rubros como el del combustible.

El acto será desarrollado en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, donde Moyano liderará junto a su hijo Pablo (secretario adjunto del gremio) una asamblea para confirmar la decisión.

El anuncio se hará en medio de una conciliación obligatoria de quince días dictada por el ministerio de Trabajo en la tarde del lunes, por el conflicto que se inició a partir del fracaso en la primera reunión paritaria llevada adelante el miércoles de la semana pasada.

Los choferes de camiones piden un incremento salarial del 27%, pero la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ofrece un alza del 15% en tres cuotas.

Protesta sorpresa

Protestas del gremio de Camioneros generaban esta mañana complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se encontraba colapsada la salida de Dorrego de Avenida Lugones, debido a que manifestantes ostruían la la salida de Sarmiento de esa arteria. En tanto, fuerzas de seguridad se ubicaban en el cruce de Avenida 9 de Julio y Carlos Pellegrini.



Asimismo, manifestantes del gremio de Camioneros ocupaban la bajada de la Autopista Illia hacia Aeroparque. De igual modo, otros integrantes del mismo gremio se ubicaban en Avenida Huergo y Garay y en Avenida de los Italianos en Puerto Madero.

Ante la falta de acuerdo en las paritarias del sector, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, había advertido que se iniciaría un plan de lucha consistente en la realización de asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo, como antesala de un paro nacional del gremio en caso de que no se produzcan avances en la negociación.

Camioneros realizaban cortes sorpresivos en los accesos a la Ciudad (Twitter: @HernanMundo)

En ese marco, trabajadores de las empresas recolectoras de residuos de la ciudad de Santa Fe realizaron ayer asambleas por espacio de tres horas por turno, en rechazo a una oferta de aumento salarial del 15%.

Autoconvocados se desligan de Moyano

En redes sociales se viralizó en las últimas horas un video en el que un chofer que dice llamarse Nicolás y ser de Mendoza, explica las razones de la protesta y se desliga de Hugo Moyano, a quien incluso critica.

"Esta es una marcha a nivel nacional, somos choferes autoconvocados, propietarios chicos, que vamos a llegar a la Capital para resolver la dura situación económica que está atravesando el transporte", explica en la filmación.

Y agrega: "Los números del transporte chico no dan más. Que no se malinterprete, no es con Moyano. Somos propietarios y choferes autoconvocados. Moyano jamás nos ha beneficiado a los que trabajamos en zonas retiradas. Nuestro reclamo es la regulación de tarifas, del combustible, la baja del peaje".