Moyano advirtió sobre un nuevo paro de transporte en agosto

El secretario general del gremio de Camioneros Hugo Moyano aseguró que "habrá paro de transporte" en agosto en caso de que la secretaría de Trabajo no homologue el acuerdo firmado con las cámaras del sector.

"Hemos firmado con el sector empresario un acuerdo del 23% de aumento hasta diciembre, lo hemos presentado a la secretaría de Trabajo, pero (el ministro Dante) Sica ha dado instrucciones de que no sea homologado", manifestó Moyano.

El líder sindical aseguró en declaraciones en radio El Destape que en caso de que a fines de julio o principios de agosto no se cumpla con el acuerdo alcanzado con las cámaras se tomarán "las medidas que sean necesarias".

"Si a fines cuando llegue el momento no homologan el acuerdo no queda otro camino que un paro de transporte. Ponen argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, de cualquier manera vamos a recurrir a la justicia", señaló Moyano.

"Con nuestro gremio son muy duros pero creo que lo están haciendo con otras organizaciones sociales también, por supuesto que nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera negociar los derechos de los trabajadores", agregó.