Moyano aceleró contra el Gobierno: "Le conviene una CGT subordinada"

Si la interna de la CGT ya era caliente en la previa a la marcha del miércoles 21, Hugo y Pablo Moyano, los principales referentes del sindicato de camioneros aceleraron ayer y cuestionaron a aquellos sectores de la central obrera que no se movilizarán. "Al Gobierno le conviene una CGT subordinada, no dividida, y eso es lo que están logrando", remarcó Hugo Moyano ayer, en una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, de la que fue parte por su función como presidente de Independiente.

Lejos de hacer menciones al fútbol, el tema convocante fue la protesta que los Moyano están convocando en contra del Ejecutivo. "Dicen que no tengo que hacer la marcha y presentarme en la Justicia, pero ¿a qué me voy a presentar si no estoy involucrado en nada? Es todo verso", sentenció Hugo Moyano. El dirigente fue bien crítico con funcionarios oficialistas como Guillermo Dietrich.

"Hay algunos ignorantes, como el ministro de Transporte, que dicen que yo no tengo que hacer la marcha". Y, sobre los denominados sectores independientes de la CGT, insistió: "A las personas que dicen que no van a venir, seguramente las instrucciones las recibe del Gobierno. Se nota la mano del Gobierno para debilitar la marcha". No obstante, reflexionó, con un dejo de ironía: "Hay ausencias que suman".

Su hijo, Pablo, fue aún más virulento contra sus colegas cegetistas y cruzó, en especial, a Rodolfo Daer (Alimentación), quien previamente había dicho que "el movimiento obrero no puede estar supeditado a los caprichos de un dirigente", en clara alusión a Hugo Moyano.

"Prefiero ser caprichoso y no traicionar al trabajador", disparó el hijo mayor de Hugo Moyano. Mediante un comunicado, el número dos de Camioneros sostuvo que Rodolfo Daer "siempre fue obediente a los gobierno de turno, es un gran aliado de los empresarios y del Ministerio de Trabajo y en los 90 entregó parte de las conquistas de los trabajadores". Y repasó: "Primero con el gobierno de Menem permitió decenas de millares de despidos y cierres de fábricas, luego con De la Rúa dejó que se apruebe la ley Banelco de flexibilización laboral, con las coimas del Senado, para culminar con el gobierno de Duhalde y su enorme impacto devaluatorio al salario obrero".

Además de las deserciones a la marcha de los grandes gremios que comandan los "gordos" e "independientes, luego se sumaron las de los influyentes sindicatos del transporte y también la del integrante del triunvirato y jefe de Estaciones de Servicios, Carlos Acuña. El jefe del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, sería el próximo pope sindical en despegarse de la movilización convocada por el líder camionero. Lo anunciaría oficialmente mañana en el plenario junto al resto de los gremios enrolados en la ex CGT Azul y Blanca.

"Tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores que no corresponde que se politice" explicó Acuña, aliado de Barrionuevo, en referencia a la presencia del kirchnerismo en la marcha. Asistirán, a la movilización, representantes de la CTA de Hugo Yasky, la CTA de Pablo Micheli, los bancarios de Sergio Palazzo, otros gremios de la Corriente Federal de Trabajadores, los docentes bonaerenses liderados por Roberto Baradel y movimientos sociales como Barrios de Pie, CTEP y CCC.