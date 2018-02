Moyano aceleró contra el Gobierno: "Está fracasando y le queda poco tiempo"

El ida y vuelto dialéctico y mediático entre el gobierno nacional y Hugo Moyano no se detiene. Una semana después de que el presidente Mauricio Macri le recomendara "no ponerse nervioso" y de que el líder camionero retrucara que si iba a prisión iba a ser "en la celda de al lado de Franco Macri", el fuego cruzado se reavivó. Primero fue el jefe de Gabinete Marcos Peña quien, en Canal 13 y en clara alusión a Moyano, dijo que "si alguien tiene que ir a la Justicia debe hacerlo porque nadie tiene coronita". Luego, en Crónica TV, el líder camionero replicó que prefiere "ir en cana" o que lo "maten" antes que "traicionar a los trabajadores".

Impulsor de la marcha del próximo jueves 22 en rechazo a las políticas oficiales, Moyano consideró que "este es un Gobierno que mezcla todo para lograr acallar a la gente, atemorizarla". Y añadió que "lo está logrando en alguna medida con algunos dirigentes gremiales, pero con nosotros no va a poder".

Según el sindicalista, ex titular de la CGT, el Ejecutivo quiere callarlo y doblegarlo. Además, aprovechó la ocasión para pegarle por elevación al sector de los denominados "Gordos". "Estos dirigentes no le sirven a los trabajadores", disparó Moyano. "Ellos son oficialistas, no tienen la culpa si cambia de Gobierno", ironizó Moyano, que contrastó la actitud de esos sectores con la de quienes se volcarán a las calles el 22 de este mes. "Preferimos ir en cana antes de traicionar a los trabajadores". Y fue bien directo al opinar que a Cambiemos le "queda poco" en el poder, porque "la gente está convencida de que este Gobierno está fracasando".

Moyano sostuvo además que, tanto Macri como el ministro de Trabajo Jorge Triaca, "hace cuatro meses que me vienen pidiendo que apoye la Reforma Laboral". Y señaló, a modo de respuesta ante ese pedido que, "antes de esa barbaridad prefiero ir en cana o que me maten".

Antes de los dichos de Moyano, entrevistado por Mirtha Legrand, Peña había hablado de que, en los dos años de gestión de Cambiemos, "ha habido una conflicitividad muy baja en el país". Y en un dardo directo a Moyano, insistió con dichos que ya había pronunciado la semana pasada. "Si alguien cree que por hacer marchas, y amenazar, la Justicia va a tener que parar, porque alguno tiene coronita, se equivoca. Eso ya no va más", agregó. Puso como ejemplo al Presidente. "El ejemplo lo dio Mauricio (Macri). Lo denunciaron por los Panamá Papers y dijo voy a la Justicia, presento los papeles. Tenemos que ser ciudadanos iguales", comentó el funcionario.

La situación judicial de Moyano se complicó en los últimos meses, principalmente en lo que tiene que ver con su rol como presidente del Club Independiente. La Justicia imputó a Moyano y a su hijo Pablo a partir de declaraciones del líder barrabrava, actualmente detenido, Pablo "Bebote" Álvarez. En paralelo, existen otras investigaciones que apuntan al clan Moyano por presunto lavado de dinero y evasión impositiva. La principal es la que indaga sobre el vínculo de los dirigentes camioneros con la empresa de correo privado OCA.