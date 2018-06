Moyano: "Si el martes no tenemos respuesta, el jueves 14 hay paro general"

El titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió hoy que si el sector no tiene el próximo martes una respuesta respecto a su pedido de aumento salarial "el jueves habrá paro general".

"Si el martes no tenemos respuesta, el jueves 14 vamos a un paro general", anunció.

Moyano dijo que "el Gobierno y los empresarios pretenden que con una inflación del 30% los camioneros acepten un aumento del 15%".

En un acto realizado en Cañuelas, el líder sindical reiteró: "Acá estoy si me quieren meter en cana. No me van a atemorizar, no me van a comprar".

Le pegó además el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de quien dijo "su única experiencia es crear bicisendas".

La medida de fuerza es en protesta contra la oferta salarial del 15% realizada por las empresas.

La huelga de los camioneros afectará a todos los sectores del autotransporte de cargas al menos por 24 horas, por lo que habrá problemas de abastecimiento en rubros como el del combustible.

El anuncio se hará en medio de una conciliación obligatoria de quince días dictada por el ministerio de Trabajo en la tarde del lunes, por el conflicto que se inició a partir del fracaso en la primera reunión paritaria llevada adelante el miércoles de la semana pasada.

Los choferes de camiones piden un incremento salarial del 27%, pero la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ofrece un alza del 15% en tres cuotas.

Protesta sorpresa

Protestas del gremio de Camioneros generaron esta mañana complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se encontró colapsada la salida de Dorrego de Avenida Lugones, debido a que manifestantes obstruían la salida de Sarmiento de esa arteria. En tanto, fuerzas de seguridad se ubicaron en el cruce de Avenida 9 de Julio y Carlos Pellegrini.

Asimismo, manifestantes del gremio de Camioneros ocuparon la bajada de la Autopista Illia hacia Aeroparque. De igual modo, otros integrantes del mismo gremio se ubicaron en Avenida Huergo y Garay y en Avenida de los Italianos en Puerto Madero.