Moyano: “Si Acuña y Barrionuevo no vienen, son dos personas menos”

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, apuntó con ironía contra su par gastronómico, Luis Barrionuevo, y el miembro del triunvirato Carlos Acuña, por haberse bajado de la marcha del 21F, al afirmar que si ellos no asisten “son dos personas menos” en la movilización. “Son dos personas menos. Hay ausencias que suman”, disparó el exsecretario general de la central obrera al ser consultado sobre las inasistencias de Barrionuevo y Acuña, a las que además vinculó con “presiones” de parte del Gobierno.

“Esto pasa cuando hay gobiernos que presionan a gremios para que no vayan. Me comentaron que el Gobierno invirtió en las obras sociales (devoluciones de fondos estatales adeudados) para que no vayan a la movilización, es previsible esto. No me preocupa que no vayan algunos dirigentes porque va ir muchísima gente”, remarcó el dirigente en declaraciones a Radio Con Vos.



Sobre si la toma de distancia que hizo Barrionuevo derivará en una ruptura entre ambos, Moyano evitó aventurarse y dijo que “eso lo dirá el tiempo”, mientras que reveló que no habla con el Gastronómico desde “la cumbre de Mar del Plata” que compartieron hace un mes.



Por otra parte, intentó despegarse del kirchnerismo al ser consultado sobre si estará a gusto marchando con este sector el próximo miércoles en la Avenida 9 luego de años de enfrentamiento: “Yo voy a marchar con los trabajadores, con todo aquel que venga a esta convocatoria, uno no puede decir vos sí, vos no entras”, planteó.



Por último, Moyano estimó una movilización en paz y planteó que si se llegan a registrar incidentes sería por la presencia de “infiltrados enviados por servicios del Gobierno”.



“El oficialismo estaría buscando gente para que haya problemas en la marcha. Yo creo que no va a pasar nada, pero si pasa algo no vamos a tener dudas, no vamos a ser responsables nosotros”, enfatizó.



Y finalizó: “Si la gente va a la marcha es porque se siente representada por el dirigente, si no fuera así las mentiras de esta señora (por la diputado Graciela Ocaña), la gente las tomaría en serio”.