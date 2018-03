Moyano: "No vemos la voluntad del gobierno de darle respuesta a la gente”

El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, aseguró hoy que desde el sindicalismo peronista "no vemos la voluntad del gobierno de darle respuesta a la gente en situación más extrema". Y, en diálogo con radio Mitre, descartó que los gremios presionen por tratarse de un gobierno nuevo o no peronista al señalar que "esos son argumentos que se ponen cuando no hay voluntad" o que "se excusan siempre que buscan quedar bien con la sociedad, diciendo que son presionados".

En este sentido agregó que "uno ve en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país como la gente duerme en las calles y anda cirujeando".

Por otra parte, Moyano, cuestionó a la diputada nacional y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, al preguntarse: "¿Qué es, es la fiscal de la república?".

"¿Qué se queja de los demás?, si hace 20 años que viene cobrando un sueldo del estado y no hizo absolutamente nada", consideró.

Lo dijo luego de que ayer Carrió propuso que sindicalistas y autoridades de cámaras empresariales deban presentar declaraciones patrimoniales.