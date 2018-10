Moyano: "Con el Gobierno anterior no había estas necesidades" El sindicalista destacó que "antes iba a discutir el mínimo no imponible" y ahora discute sueldos "porque no alcanza para comer". Además, remarcó que cuando el gobierno de Cristina Kirchner se fue no había deuda, mientas que el de Mauricio Macri "en un año endeudó al país a 100 años".