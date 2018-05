Movilidad previsional: a corto plazo, la inflación beneficia las cuentas fiscales

Las prestaciones sociales constituyen el 60% del gasto primario, y en el primer cuatrimestre aumentaron 30,4% anual o 4% en términos reales, pero en los próximos meses la aceleración de la inflación podría aliviar las cuentas públicas. Se debe a que la nueva fórmula de movilidad ajusta en un 70% por una inflación pasada menor, en tanto la recaudación de impuestos generales sigue a la inflación y el empleo se mantiene. Al revés, el jubilado tarda un poco más recuperar el poder de compra.

"En procesos donde se acelera la inflación, el rezago ayuda al fisco, porque sube el gasto previsional pero los ingresos tributarios suben más que eso", dijo Javier Okseniuk, director Ejecutivo de LCG. "Desde un proceso de desinflación a otro que toman de nuevo velocidad los precios, es posible que ahora las jubilaciones reales se estabilicen o caigan. Le sirve al fisco pero no al jubilado", agregó.

Evaluó la suba mayor al 30% en el primer cuatrimestre a "un proceso de desinflación todavía". En cambio, para los próximos meses "con la caída del salario real y con el rezago que da una dinámica de inflación alcista, el gasto previsional sube, pero menos que los ingresos tributarios", dijo Okseniuk, que espera una inflación de 28 a 30%.

En el balance total, entiende que la mayor inflación y tipo de cambio implican que "el gobierno está largo en dólares en resultado primario pero corto en intereses. Y afecta la retracción de la actividad".

Marcos Buscaglia, socio de Alberdi Partners, coincidió en que "en el corto plazo, la aceleración de la inflación beneficia al gobierno, porque las jubilaciones se ajustan con rezago de tres meses". Espera una inflación de un 26% este año.

"La recaudación de seguridad social va a tardar en ajustarse hasta que reabran las paritarias. La inflación ayuda en la recaudación de los impuestos generales porque en el corto plazo sube la nominalidad", dijo Buscaglia, pero recordó que el efecto no es completo porque sucede en "una economía bastante parada". Prevé un 1 a 1,5% de crecimiento este año. "Mientras tanto, durante tres meses el gasto previsional está fijo", agregó.

Buscaglia destacó que "el gasto previsional afecta poco porque cada tres meses hay un ajuste de las jubilaciones".

Para Ramiro Castiñeira, economista de Econométrica, "no hay ganancia ni pérdida" porque "este índice no te permite licuar el gasto público, ya que aumenta a los tres meses". Recordó: "La otra fórmula era propia de un país que no tenía índice de precios". Y agregó: "La válvula de escape que tenía el gradualismo es que la economía crecía al 3%".

Para el jubilado, Castiñeira indicó que "pierde poder de compra en el arranque, cuando la inflación se acelera". Y explicó: "Mientras más corta la comparación y se acelere la inflación, la jubilación se queda atrás. Pero la jubilación buscará ese efecto en tres meses".

En tanto, para María Castiglione, directora de C&T Asesores, "el gasto en jubilaciones da oxígeno en el corto plazo, a menos que se desplome el empleo, pero todavía no está pasando".

Indicó que "la recaudación de seguridad social está atada al nivel de empleo y a los salarios. Si hay inflación, los salarios terminarán ajustándose, quizá por debajo de la inflación, pero más del 15%. Y el gasto previsional sigue el comportamiento de una inflación que ya pasó hace un par de trimestres". Prevé una inflación del 25% y un PBI creciendo al 1,3 a 1,5% este año.

De todos modos, Castiglioni previó que el "gasto social va a seguir siendo más alto porque es el único rubro que tiene aumentos en términos reales". Y destacó que "el gran desafío es bajar el gasto el año que viene", cuando prevé una desaceleración de la inflación.