Moria Casán pidió “un Bolsonaro” para Argentina y reveló su candidato

La actriz y conductora Moria Casán generó repercusión por sus polémicas declaraciones al pedir “un militar, como Bolsonaro” para que sea presidente de Argentina y reveló quién es su candidato para 2019.

Según la mediática, su elegido es Sergio Berni, ex secretario de Seguridad durante el gobierno kirchnerista. “Me gusta porque es mi-li-tar. Eso es lo que anhela el pueblo argentino”, dijo ayer en el canal América.

Me gusta esa gente que parece ’outsider’ pero no lo es. Y en Economía me gusta Espert, agregó Casán.

En medio de un cruce con la periodista Marcela Tauro, la diva redobló la apuesta: “Necesitamos un cívico-militar, un Bolsonaro”, dijo en referencia al presidente de derecha de Brasil.

Además, pidió dejar de lado el pasado con los militares, reforzar las Fuerzas Armadas: “Hay que sacarse la época de la dictadura de encima, hay que pensar para adelante”, indicó Casán y añadió: “Ya están juzgados, ya están muertos”.

“Ya tenemos Madres de Plaza de Mayo, ya hay nietos restituidos, ya está, tenemos que mirar para adelante”, aseguró Casan.

La diva fue por más y sostuvo que: “Yo soy hija de un militar y no pienso que algún militar sería malo, ¿porque hay que ligar todo lo militar a lo malo?”.

“Berni me parece una opción bárbara y me gustaría un cívico- militar, algo así como un Bolsonaro demócrata”, sostuvo, insistiendo con la candidatura del ex funcionario kirchnerista.

Ante la escasa adhesión de los panelistas del programa a sus comentarios, la actriz aclaró: “Yo por supuesto cuando hablo de los militares ni me acuerdo de la dictadura, se de toda la gente que sufrió, yo viví aquí en la dictadura”.

El inodoro en el baño. El horno en la cocina. La cama en el cuarto. Los militares en el cuartel. — JORGE RIAL (@rialjorge) 5 de noviembre de 2018

Minutos más tarde el conductor Jorge Rial le respondió a Moria , quien lo estaba reemplazando en su programa: “El inodoro en el baño. El horno en la cocina. La cama en el cuarto. Los militares en el cuartel”, tuiteó. Así, el conductor se refirió a las polémicas declaraciones de la vedette, que reemplaza en Intrusos a Rial.