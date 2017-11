Moreno tampoco descartó ir preso

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno desestimó que la ex presidenta Cristina Kirchner pueda ir presa, aunque no descartó que por su parte pueda terminar detenido. “Yo también puedo ir preso”, señaló Moreno, quien ironizó en declaraciones al canal A24 que con Luis D’ Elía apuesta “quién va a ir preso primero”.



El ex funcionario indicó por otra parte: “No creo que Cristina vaya a ir presa”.

El 30 de octubre pasado, Moreno fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión “de cumplimiento en suspenso” y “la inhabilitación absoluta y perpetua” para ejercer cargos públicos, por “el uso de fondos públicos para solventar cotillón” contra el el diario Clarín por decisión del Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal.



En ese contexto, consideró que “hay que ir dignamente a la cárcel” y subrayó: “si tengo que dormir calzado lo voy hacer, por que la dignidad de un hombre se defiende”.



“Yo defiendo la dignidad de (Amado) Boudou, la tuya, la mía y la de todos los hombres”, remarcó.



También consideró que “a los compañeros se los va a visitar”porque “son compañeros de un lado de la reja y del otro”.



“La cárcel no mata, te aburre nomás”, indicó también Moreno, quien adelantó: “vamos a ir a la cárcel cantando la marcha” peronista.