Moreno, candidato a presidente: defensa de CEOs y búsqueda de enemigos

El exsecretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner Guillermo Moreno ya recorre ateneos, peñas y programas de televisión pregonando su candidatura a presidente de cara a las elecciones de 2019.

El fin de semana, durante un encuentro en el barrio porteño de Santa Rita, ensayó una defensa de los CEOs, calificó de “vagos” a los funcionarios nacionales y pidió “señalar con nombre y apellido” a los opositores a su proyecto.

“Hablando de los grupos concentrados, de los medios, de esto de aquello... nada tiene nombre, entonces no sabemos qué timbre tocar”, se quejó el ex candidato a diputado. “Es difícil que el que se para acá diga ‘vamos a hacer tal cosa’ y no lo señala con nombre y apellido. Es los de acá, contra los de allá”, lanzó, reclamando marcar claro quién es el adversario.

En otra parte de su discurso sostuvo que su movimiento no tiene “problemas” con los empresarios, sino “con los oligarcas”. “Este no es un gobierno de CEOs. Cualquiera que este acá y allá trabajado en una compañía sabe que el dueño de una compañía o el gerente general de una compañía labura, no se rasca”, afirmó.

“Estos no son CEOs, estos son gerentes de Relaciones Institucionales. Siempre están de punta en blanco. A las 6, 7 de la tarde parece que recién se levantaron y se bañaron. Y si, recién se levantaron y recién se bañaron”, se mofó.

“El problema es que cuando dijimos ‘esto es un gobierno de CEOs nos pusimos en contra a un montón de gente. Y esto es un gobierno de chantas, de vagos, pero no de CEOs”, agregó.

Para demostrar sus 'buenas intenciones' con el empresariado, Moreno lleva de compañero de fórmula a Pablos Callu, empresario vinculado al mundo de los laboratorios, exsecretario de Comercio durante el gobierno de Eduardo Duhalde y exasesor de Daniel Scioli.

En esa línea, se preguntó: “Si conducir una empresa esta mal, ¿los bienes y servicios de mi Patria, quién los va a producir? ¿El gran bonete? 'Ah no, el Estado', me contestan”.

Afiches convocando al acto de Moreno en el barrio Santa Rita.

“Si el Estado me tiene que hacer los bienes y servicios de este país, eso no es peronismo. Ya hubo un experimento de esas características y el que lo llevó a la máxima expresión fue Stalin”, reflexionó.

Por último, indicó que el movimiento que encabeza “tiene muy claro qué rol cumple el sector privado y cuál el Estado. La estructura básica de mi país es la comunión entre el capital y el trabajo”.