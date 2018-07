Moreno aseguró que si gana en las presidenciales le dará YPF a la CGT

A falta de un año para las elecciones presidenciales, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno aseguró hoy que competirá por el Sillón de Rivadavia en una fórmula integrada junto al dirigente Pablo Challú y señaló que una de sus eventuales primeras medidas de Gobierno sería que la CGT se haga cargo del 51% de YPF que está en manos del Estado.



El dirigente opositor indicó que su postulación “puede ser una interna dentro del PJ o puede ser en el marco de un frente electoral con sus aliados y ahí sería en las PASO”.



En diálogo con Radio Del Plata, el ex funcionario nacional contó que, en caso de competir, su compañero de fórmula será el ex secretario de Defensa de la Competencia durante la gestión de Eduardo Duhalde.



“Están empezando a aparecer los carteles. Vamos a hacer una campaña doctrinaria”, anticipó Moreno, quien manifestó que una de las primeras medidas sería que “el movimiento obrero organizado esté al frente del 51% de YPF”.

“Los intereses permanentes de la Patria no los puede defender un burócrata ni un cuadro político. Nosotros lo pusimos en manos del Estado y hoy lo maneja (el presidente Mauricio) Macri. Pusimos a un pibe como (Miguel) Galuccio y de empleado pasó a petrolero”, añadió.



Asimismo, remarcó que “lo primero que hay que hacer es un acuerdo de precios y salarios, recuperar los ingresos del Estado con el tema de las retenciones”.



En el marco de los gestos al sindicalismo, Guillermo Moreno destacó que “la participación del movimiento obrero organizado tiene una destacada corporación, que es el secretario general de APOPS, Leonardo Fabre”.