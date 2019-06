Moreno: “Me pregunto todos los días si el Gobierno llega a diciembre y deseo que no”

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno dijo que desea que el Gobierno "no llegue a diciembre" en referencia a los tiempos establecidos para la duración del mandato de Mauricio Macri, y argumentó que "para eso existe la ley de Acefalía" cuando hay un "desquiciado" gobernando.

"Hay que ver si llegamos a diciembre, me lo pregunto todos los días y deseo que no lleguen", dijo Moreno en radio Nacional al referirse a las elecciones de octubre y al recambio presidencial.

Según Moreno, el hecho de que el Gobierno no llegue a la finalización de su mandato no podría perjudicar. "Cómo podría perjudicar que alguien venga y haga el trabajo de (el ex presidente Eduardo) Duhalde", al recordar la gestión del ex mandatario, quien asumió elegido por la Asamblea Legislativa tras la crisis del 2001.

"Para qué hay una ley de Acefalía y existe la Asamblea Legislativa, si tenemos un desquiciado gobernando", disparó. Según Moreno, "es incorrecto pensar que algo que está en la Constitución junto con la Asamblea Legislativa, está mal".

"Mientras esté Macri, al otro día, siempre vamos a estar peor, y hasta hay gobernadores que pidieron que haga un gesto patriótico y se vaya", insistió.

Por otra parte, se quejó de la elección realizada por la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner en cuanto a la fórmula presidencial, donde secunda a Alberto Fernández.

"Yo sigo militando en el peronismo, no estoy de acuerdo con la elección de Alberto Fernández", aclaró, y dijo que irá a elecciones internas porque pertenece a la estructura partidaria. "En todo caso, el que no pertenece al partido es Alberto", diferenció.

"No sé porque Cristina tomó esta decisión, hace tantos años que estoy casado y a veces me sorprende las decisiones de mi mujer ... Así que no tengo idea de por qué eligió eso", ironizó. No obstante aseguró que se trata de "una decisión política" que discute "en términos políticos no personales".

Para Moreno, la fórmula Alberto Fernández -Cristina Kirchner "no conquista la pasión que se había esperado en el peronismo aunque para los progresistas, puede ser".

En el mismo sentido, se pronunció respecto de la fórmula Axel Kiciloff Verónica Magario en la Provincia de Buenos Aires, donde evalúo que "la que tracciona es la intendenta" de La Matanza porque el ex ministro de Economía "es un chico de la capital".

"Me parece que el peronismo todavía tiene en su interior una cantidad de cuadros que generan esa pasión y que ni Alberto ni Kicillof la generan".

Moreno agregó que "Fernández no es mi límite, es mi adversario en la interna, y como siempre en el peronismo, si él gana, el que pierde acompaña".