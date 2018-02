Moreno: "Macri tiene que llegar al 2019, pero no lo podemos garantizar"

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sostuvo hoy que "Mauricio Macri tiene que llegar a 2019", aunque aclaró que "no lo puede garantizar" porque en el Gobierno "son muy malos" administrando la cosa pública. Además, calificó a Hugo Moyano como "un gran dirigente" y advirtió que La Cámpora "no puede tener la toma de las decisiones" en una eventual unidad del peronismo.

"Tengo la convicción, deseo que Macri llegue al 2019. Lo que no puedo, con el mismo fervor, es garantizarlo. Porque son muy malos administrando la cosa pública. Uno no dice 'descerebrados' porque quiere insultarlos, sino porque es lo que son", señaló en diálogo con FM La Patriada.

Si bien reconoció que "en algunos casos tienen razón sobre la herencia recibida", el exfuncionario cuestionó las decisiones "tontas" que tomó el Gobierno de manera soberana.

"Nosotros dejamos un aparato no competitivo, en términos de costos, porque Galuccio comenzó a aumentar los combustibles de manera indiscriminada", recordó. "Pero la decisión de 'duplicar' los precios de la economía, caso alimentos, la tomaron ellos solos. Y así jorobaron al pueblo."

"Moyano es una gran dirigente"

Moreno elogió al líder camionero y dijo "no saber" por qué el kirchnerismo lo apartó.

"La marcha del 21F va a ser un éxito rotundo. Moyano es un gran dirigente sindical, incluso cuando habló mal de nosotros", afirmó.

Y continuó: "El problema es que nosotros no lo vimos, no se porque en algún momento tuvimos diferencias con él, fue otra de las estupideces que cometimos".

"La Cámpora tiene que estar pero de ninguna manera puede tener la toma de decisiones"

La unidad del peronismo

Por otra parte, al referirse a la unidad del peronismo Moreno dijo que "no debe haber límites" a la hora de sumar y criticó la "forma adolescente de hacer política" de algunos sectores.

"No hay límites en la unidad, tienen que estar todos adentro. ¿Cómo ganas en La Rioja sin Menem? Necesitamos de todos. El peronismo puede sacar 45% y ganar en primera vuelta si vamos juntos", lanzó.

Y continuó: "El esquema de poner límites para la unidad es una forma adolescente de hacer política. El único límite es la oligarquía", explicó. Y añadió: "La unidad es necesaria porque los que votan cualquier cosa que no sea el peronismo y la oligarquía le van a dar a este Gobierno el 40% de los votos."

Por último, advirtió sobre el papel que debería jugar La Cámpora en ese proceso.

"La Cámpora tiene que estar pero de ninguna manera puede tener la toma de decisiones. Ahora, no son la decisión, esa es la diferencia, no hay ninguna duda que tienen que integrar la mesa de decisiones pero no ocupar todas las sillas", concluyó.