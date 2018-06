Moreno: "Cristina y yo iremos derechito al paraíso, Macri al infierno"

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, hizo un punteo de frases para guardar y releer. En un mano a mano con Luis Novaresio en su ciclo de entrevistas por América 24, el exfuncionario habló de todo: mal de Macri, bien de Menem y Cavallo. Defendió a Cristina y elogió a Donald Trump.

Moreno

Peronismo: "En el peronismo, no hay mejor candidato a presidente que yo"

Del Gobierno: “Son oligarcas y ateos, que es una combinación terrible”

Decirme kirchnerista es bajarme de precio. Soy peronista

Macri/Cristina

"Cuando me muera me voy derechito al paraíso, igual que Cristina, pero Macri irá directo al infierno".

Sobre el gobierno de Macri, cree que "cumplió su ciclo"

"No quiero que se vaya (Mauricio) Macri" antes de 2019.

"La interpretación que tiene Macri de lo que pasa en el mundo es el pasado y los que éramos el pasado somos el futuro".

La oligaquía

Mi problemas son los oligarcas

Detesto a la oligarquía y la oligarquía me detesta a mí.

Hay mil familias que detesto de la oligarquía.

Una familia de la oligarquía es Blanco Villegas, la madre del presidente

Trump

Yo lo votaría a Trump

Ahora Trump hace lo que inventé yo

Si Trump hablara con Francisco no levantaría muros

Al destacar al presidente de EE.UU., Moreno sostuvo: Donald Trump "hace cinco años después lo que empezamos a hacer en 2012. Viene Macri y dice: 'En mi gobierno no va a haber ningún Moreno'. Inmediatamente después asume Trump y empieza a hacer lo que hacía Moreno".

"Lo votaría a Trump sin ninguna duda. Siempre en Estados Unidos voy a votar a los republicanos".

Menem

"Voté a Menem sin ninguna duda las dos veces. La primera porque me había ganado la interna con Cafiero. Y en el peronismo la lógica es que el que gana conduce y el que pierde acompaña. En la segunda también Corach nos ganó la interna".

"Menem es un compañero. Macri es un oligarca. ¿Viste alguna vez que Menem hambreara al pueblo? A los 15 días de tomar el gobierno, Menem no hambreó al pueblo como este. Lo caracterizo como oligarca porque hay que tomar una decisión bestial de duplicar el precio de la comida".

Cavallo

Sobre Domingo Cavallo: "Te guste o no, habla con sujeto y predicado. Dujovne no. No hay manera de comunicarse".