Moreno: "A Lázaro Báez no lo conozco, pero pongo las manos en el fuego por Cristina"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno dijo que no pone "las manos en fuego" por el empresario Lázaro Báez porque no lo "conoce", y aseguró que sí lo hace por la ex presidente Cristina Fernández.

"Cómo voy a ponerlas si no lo conozco. No lo conozco. A Lázaro Báez nunca lo vi personalmente", aseguró el ex funcionario en una entrevista publicada hoy por el diario El Tribuno de Salta.

El ex funcionario remarcó: "Yo pongo las manos en el fuego por Cristina y pongo las manos en el fuego porque durante mi gestión no hay un solo empresario denunciando situaciones de corrupción".

En relación a la situación actual de la economía, Moreno responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por la inflación, ya que considera que "las decisiones políticas tomadas por la actual administración generaron un incremento brutal en el precio de los alimentos. Esto es pura y exclusiva responsabilidad del actual gobierno".

"No hay ninguna posibilidad de que el aumento de los alimentos, que fue brutal, se le pueda endosar al gobierno anterior", aseguró.

El ex funcionario también se refirió a los índices de pobreza durante el gobierno de Cristina Fernández y dijo que "mientras yo estuve en el ministerio de Economía las estadísticas de pobreza siempre se publicaron".

Consultado sobre por qué dejaron de medirse, respondió: "Eso se lo tenés que preguntar a (el ex ministro de Economía, Axel) Kicillof, que está recorriendo el país igual que yo. Cuando llegue acá se lo preguntás".