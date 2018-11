Misión oficial a EE.UU. para seducir a más inversiones para Vaca Muerta

Con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Producción, la secretaría de Energía está organizando un road show en los Estados Unidos para mediados de noviembre con el objetivo de impulsar joint ventures entre firmas locales y empresas norteamericanas tendientes a desarrollar al máximo el potencial del yacimiento Vaca Muerta.

El objetivo del Gobierno es elevar las inversiones desde los u$s 9000 millones de este año a u$s 12.000 millones para el 2019.

Según el cronograma del viaje que hasta ahora circula por las dependencias oficiales, el cual está previsto que sea entre el 12 y el 15 de noviembre, el primer día en los Estados Unidos la delegación argentina participará del encuentro anual de la Asociación Americana de Productores Independientes de Petróleo (IPAA). El encuentro no es nada menor si se tiene en cuenta que la IPAA congrega a los empresarios que desarrollaron el 90% de los pozos y producen el 54% del petróleo y el 85% del gas natural de los Estados Unidos. En total, la entidad estadounidense congrega a 9.000 productores independientes a los que la oficina que comanda Iguacel busca seducir para que venga a invertir en la Argentina.

En ese encuentro, después de la exposición que dará el secretario de Energía, Javier Iguacel, participarán de un panel el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez; y los CEOs de Tecpetrol, Carlos Ormachea; de GYP, Alberto Saggese; de Vista Oil & Gas, Gastón Remy; de Phoenix Global Resources, Anuj Sharma; y de VP Oil and Gas Services, Mariano Gargiuolo.

Mirá también Cronista Comercial: 110 años como testigo de la historia económica argentina Esta es una breve reseña de una trayectoria que suma 110 años, una historia marcada por el acontecer económico y reflejo del país en el que se desenvolvió.

Al término del encuentro con los productores independientes la delegación argentina partirá hacia la ciudad Houston, Texas.

En la icónica ciudad de la industria petrolera y gasíferas de los Estados Unidos tendrá lugar un Encuentro Empresarial Argentina-Estados Unidos que se desarrollará en el hotel Hilton.

El embajador argentino, Fernando Oris de Roa, será el encargado de dar la bienvenida para darle paso nuevamente al secretario Iguacel quien luego cederá la palabra a su par norteamericano, Rick Perry.

A la hora de planificar el viaje a los Estados Unidos también se organizó que participe el ministro de Producción, Dante Sica, pero hasta la semana pasada su participación era puesta en duda por un posible viaje a China del funcionario. Darán su testimonio directivos de YPF, Exxon, Chevron y Pluspetrol -todas operadoras en la Argentina-, que contarán cómo ven posible el desarrollo del yacimiento, y lo mismo harán algunas compañías de servicios en el país, como Bolland, Pecom, QM y Sima.

El Gobierno invitó al road show a unas 30 pymes argentinas, de las cuales aún no confirmaron todas, con el fin de que interactúen con empresas de servicios de ese país para analizar qué negocios pueden hacer de forma conjunta en Vaca Muerta. "Llevamos un grupo de 30 empresarios argentinos que están en vista de crear empresas de servicios. Hoy hay pocas y se necesitan muchas más. La empresa norteamericana también necesita tener una pata local llegar al país", dijeron en Energía, al plantear que además del financiamiento, es muy importante el know how para "poder bajar costos y ganar en eficiencia". Iguacel aprovechará ese contexto para hacer una presentación sobre las off shore que licitará próximamente.

En cuanto al crédito, el Gobierno cuenta con la confirmación por parte del Overseas Private Investment Corporation (OPIC) de que hay disponibles u$s 1000 millones para empresas norteamericanas que quieran invertir en la Argentina. Pero buscarán que sean u$s 10.000 millones.

La idea del road show fue propuesta por Energía en el marco de la mesa sectorial de Vaca Muerta, en la que se discute cómo mejorar la competitividad en el yacimiento. Antes de fin de año, habrá un encuentro con la presencia del presidente Mauricio Macri.