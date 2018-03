Mirtha critica a Macri: “Hacen marcha y contramarcha, hay que pensar las cosas bien"

La conductora televisiva Mirtha Legrand aprovechó su día de cumpleaños para sorprender con una serie de críticas al gobierno de Macri, con el que había demostrado simpatías bien marcadas hasta hace muy poco. “"Yo lo veo con ojos muy independientes. Yo apoyé mucho a Macri pero veo cosas que no están bien". "Lo veo con algunas dudas. Hacen marcha y contramarcha. Eso no me gusta. Las cosas hay que pensarlas bien", dijo la conductora.



Legrand habló en La Once Diez/Radio de la Ciudad y expresó su parecer sobre los primeros dos meses de gestión del Gobierno. En una entrevista con Mario Massaccesi, planteó que "cuando el Presidente anuncia que va a hacer una conferencia no puede hablar cinco minutos y que después hablen sus ministros", ya que "la gente quiere verlo y escucharlo a él". Y agregó: "(Marcos) Peña me parece que maneja demasiado las cosas. Me gusta, pero me parece que por ahí se equivoca. Me parece que son muy técnicos y no tan políticos".



Asimismo, la conductora manifestó su preocupación por el inicio de clases al señalar que "el tema de los maestros está siendo muy doloroso para todos, muy terrible", y recordó que "María Eugenia (Vidal) dio por sentado en la campaña que empezaban las clases y que todo se iba a solucionar". "Dan un porcentaje y luego vuelven atrás. La verdad es que no hay plata", enfatizó.



Sobre este tema, analizó que el gobierno anterior "ha dejado las arcas vacías y entonces no hay plata, con un exceso de nombramiento de gente, y no quedó nada".



Por otro lado, opinó sobre la detención de Milagro Sala y pidió "que actúe la Justicia". "Si ha delinquido, que la condenen, pero sino que la dejen en libertad", dijo.