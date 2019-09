Mirtha Legrand: "Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado"

Mirtha Legrand, quien siempre respaldó a este gobierno, volvió a criticar duramente al presidente Mauricio Macri en una semana muy complicada para la economía, tras la disparada del dólar y el reperfilamiento de la deuda argentina.

"A veces pienso que Macri era un triunfador, y ahora se ha transformado en un fracasado. Es terrible", dijo la diva en su programa de televisión, La Noche de Mirtha.

"Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más'. Creo que la debacle empezó ahí", recordó Legrand.

Bajo la mirada del economista Martín Tetaz y los periodistas Tato Young, Liliana Franco, Teté Coustarot y Ceferino Reato, la conductora comparó además la situación actual con la salida de Fernando De la Rúa y aseguró que "la crisis de 2001 fue terrible".

"Hay gente que se debe estar haciendo muy rica en estos momentos", lanzó muy crítica Legrand.

Mirtha, que antes de las PASO había manifestado que no estaba en sus planes invitar a Alberto Fernández a su programa, reconoció que cambió de opinión y aseguró: "Soy una panqueque".

Además, dijo que, en caso de que el candidato del Frente de Todos gane las elecciones y la invite a la Casa Rosada, ella accedería.