Mindlin, contra el Congreso por tarifas: "Las empresas necesitamos las utilidades"

El empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, calificó como irresponsables a los bloques políticos que presentaron en el Congreso propuestas para retrotraer las tarifas y se defendió de las críticas que hicieron algunos legisladores.

“Tenemos una responsabilidad de invertir para generar empleo y crecimiento económico, pero necesitamos las utilidades. Sin las ganancias, no podemos invertir, no accedemos al crédito y no nos tienen confianza. El financiamiento viene atado a la rentabilidad”, sostuvo Mindlin en Bahía Blanca, donde inauguró el Parque Eólico Corti, el primero de esta tecnología por el programa RenovAr.

"Las empresas privadas tienen que ganar plata y eso fue cuestionado por algunos en el Congreso”, afirmó Mindlin.

Al lado del presidente, Mauricio Macri, Mindlin apeló a la responsabilidad de la dirigencia política. Luego, amplió: “Las empresas privadas tienen que ganar plata y eso fue cuestionado por algunos en el Congreso”.

Una mala señal para el mundo

En diálogo con periodistas, el empresario apuntó que la Argentina tiene un déficit fiscal desde hace 70 años, que “nos llevó a distintas crisis”, y el proyecto para bajar las tarifas “conduce hacia más déficit; por lo tanto, también a más crisis”. “Retrotraer el esquema tarifario sería una mala señal para el mundo”, dijo.

El presidente de Edenor y accionista de Pampa Energía, Ricardo Torres, acotó que el “80% de los usuarios” de esa distribuidora eléctrica pagan menos de $ 480 mensuales, y comparó ese monto con los precios de la televisión por cable, internet y el plan de un teléfono móvil, que están en línea con las facturas de electricidad.