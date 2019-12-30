El Cronista
Economía y política Lunes 30 de Diciembre de 2019
Milei, sacado, estalló contra el 'gasto político'
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|58,0000
|63,0000
|DÓLAR BLUE
|-1,9231
|75,5000
|76,5000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,3226
|-
|73,7841
|EURO
|0,1498
|66,9154
|66,9558
|REAL
|0,3483
|14,8309
|14,8384
|BITCOIN
|-1,4080
|7.280,5000
|7.281,5500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-1,2270
|40,2500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-5,3140
|49,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-5,2133
|50,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|40,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|180,00
|180,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,85
|2,85
|DISC USD NY
|0,0000
|88,00
|88,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|41.681,9300
|BOVESPA
|0,0000
|116.533,9800
|DOW JONES
|0,0800
|28.621,3900
|S&P 500 INDEX
|0,0000
|3.240,0200
|NASDAQ
|0,0000
|9.006,6170
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,6455
|343,7374
|341,5328
|TRIGO CHICAGO
|1,3034
|207,0508
|204,3869
|MAIZ CHICAGO
|0,0641
|153,6356
|153,5372
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|254,0000
|254,0000
|PETROLEO BRENT
|0,8950
|68,7700
|68,1600
|PETROLEO WTI
|0,5671
|62,0700
|61,7200
|ORO
|-0,2840
|1.510,0000
|1.514,3000
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