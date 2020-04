Milei, duro con el Gobierno: explicó por qué a Alberto no le preocupa el gasto público

Javier Milei consigue, siempre que se lo dispone, quedar en el ojo de la tormenta, lugar que parece disfrutar más que nadie. Y al parecer, cuando no lo pretende, también.

En esta ocasión trascendió un video publicado en la plataforma de YouTube que deja en claro el motivo por el cuál el verborrágico economista libertario jamás podrá ponerse de acuerdo con el actual presidente Alberto Fernández.

El video, subido por la cuenta Liberales Argentina, lleva como título “Javier Milei, El Nostradamus de la Economía Predijo las declaraciones de Alberto”.

La edición comienza con imágenes en blanco y negro de una entrevista que el verborrágico economista mantuvo con Alejandro Fantino, el 26 de julio de 2016.

En el video Milei le explica al conductor qué es lo que ocurre cuando un político debe solucionar un problema político.

“Te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Un político tiene que arreglar un problema económico y entonces llama a dos economistas, uno libertario, y un keynesiano. En ese contexto les pide un diagnóstico. Los dos le dan un diagnóstico y todo”, remarca en la explicación.

En esa ocasión, Milei detalló qué ocurre en el momento que el político pide una solución específica al problema.

Según el economista, el especialista keynesiano le responde al político en términos elogiosos y lo describe: “mire usted es la continuidad del brazo de Dios, usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes”.

“Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos, que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público”, enfatiza Milei en el video.

A continuación, el economista detalla en el que video que el libertario, en cambio, al político le diría sin problemas que el problema en realidad es él. “El problema sos vos. Tomátelas”, precisó Milei.

“¿A quién crees que va a contratar el político? ¿Por qué te crees que tenemos tanta horda keynesiana adentro del Gobierno?”, añadió.

A continuación, el video muestra unas declaraciones del presidente Alberto Fernández, del 12 de abril pasado. En la entrevista aparece el jefe de Estado explicando por qué sí se puede armar un consejo de economistas similar al grupo de especialistas que le brindan sugerencias en temas relacionados con la salud.

“Yo hablo mucho con los economistas. Y en serio lo digo, no hay nadie más abierto, además, que Martín Guzmán (ministro de Economía). Martín habla absolutamente con todos. Y por supuesto que podemos hablar entre todos y discutir seriamente. La discusión tiene que tener, obviamente, un común denominador mínimo. Digo, hablar con los que piensan que el Estado es un perjuicio es difícil”, reconoció en el video.

Por otro lado, edición de imágenes muestra en otro pasaje de la entrevista a Fernández reconociendo que no le interesaba tanto, en el actual contexto, el gasto fiscal y el gasto público. “En este momento no, en este momento no es lo que me preocupa”, sostiene.

El video concluye nuevamente con Milei en el programa Animales Sueltos repitiendo: “A quién crees que va a contratar el político”.