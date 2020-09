Milei candidato: el plan que creó con Espert para "dinamitar" la política argentina

El economista Javier Milei anunció su candidatura para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas del 2021. Formará parte de la coalición Despertar junto a José Luis Espert, ex candidato a presidente. ¿Su objetivo? Que Argentina se convierta en potencia mundial dentro de 35 años.

Su candidatura se anunció en un vivo de Instagram con Espert: “Me voy a meter en la política y voy a ir a militar con vos, porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, ahora que se queden todos, porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina próspera", dijo en vivo el economista.

“Me voy a meter en política y voy a entrar a dar la batalla en el barro. Yo siempre estuve con la batalla cultural, pero un día estaba cenando con un amigo que me dijo "muy bien todo lo que estás haciendo, pero cuando llegás al cuarto oscuro el sistema se te caga de risa porque no está la boleta que dice Milei", y eso me hizo despertar”, contó.

Javier Milei desea "una Argentina liberal, pujante, que vuelva a abrazar los valores de Juan Bautista Alberdi y así, en 35 años, volver a ser la primera potencia mundial". Además, dejó entrever una posible candidatura para las legislativas: "Si no se constituye una alternativa para 2021, en 2023 nos van a volver a meter en la grieta. El momento es ahora". Participará activamente de la coalición Despertar, compuesta por el Partido Libertario y la Unión del Centro Democrático.

Según el economista, la única manera de terminar con la grieta es "meterse adentro del sistema y dinamitarlo desde adentro". “Actualmente no hay oposición, son lo mismo", opinó. "La única alternativa somos los liberales, los únicos que estamos en contra de todo esto", apuntó.

Sobre su sueldo como diputado, Milei no lo quiere y prometió que donará el 100%. "Voy a hacerle honor a la honorabilidad de la Cámara de Diputados. Yo no voy a cobrar el sueldo de diputado, lo voy a donar", anunció.

José Luis Espert festejó su candidatura y espera que todos se sumen. "A partir de ahora, Javier empieza una tarea gigantesca", sostuvo. “Esperemos que se sumen muchos más. Necesitamos un ejército de liberales trabajando en esto para los equipos técnicos, para militar, para poner la ‘sombrillita’ como hicieron el año pasado y lograr adhesiones, y fiscalizar”, concluyó el ex candidato a Presidente.

