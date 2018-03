Milani declaró por la muerte del soldado Ledo

El ex jefe del Ejército César Milani declaró en Tucumán en el marco de la causa que investiga la desaparición del soldado Alberto Ledo y afirmó que "no conocía" al conscripto. El militar se expresó así ante el juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, quien investiga la desaparición de Ledo, ocurrida en 1976, y ahora tiene diez días para definir respecto a su situación procesal.

"Milani se presentó en la Justicia como lo hizo cada vez que fue requerido y brindó una frondosa explicación de la situación que le tocó vivir en esos años; ratificó lo que dijo en un escrito presentado en agosto pasado y dejó otro escrito ampliatorio donde ofrece una buena cantidad de pruebas", aseguró Gustavo Feldman, abogado de Milani.

Al salir de los tribunales, el letrado señaló: "Hemos ofrecido las declaraciones testimoniales de León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Graciela Fernández Meijide sobre aspectos de orden general y en particular en cuanto a la participación de los subtenientes en esa época". "Presentamos nuevas pruebas y una verdadera hipótesis de investigación para que el juez, la fiscalía y la secretaria de Derechos Humanos, que es querellante, lleven adelante la investigación en forma conjunta con la defensa", resaltó Feldman.

Milani está imputado por los presuntos delitos de encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público. Según la investigación, Ledo habría sido secuestrado y asesinado por sus superiores, aunque autoridades del Ejército sostuvieron que desertó.

En esta causa, que consta de 15 cuerpos, el Estado nacional es querellante. Fue aceptado por Poviña tras una solicitud realizada por la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj.