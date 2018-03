Milagro Sala seguirá presa: rechazaron el hábeas corpus

La dirigente política Milagro Sala, que se encuentra detenida desde el sábado en la Comisaría de la Mujer en Jujuy, continuará presa ya que el juez Gastón Mercau rechazó el Hábeas Corpus presentado por sus abogados, en el que pedían la inmediata liberación de la referente de la agrupación Tupac Amaru.

Desde el entorno de la dirigente confirmaron a Cronista.com que el pedido de la liberación inmediata presentado por los abogados de Sala fue rechazado, aunque recién mañana se conocerán los fundamentos de la decisión del magistrado judicial.

Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy se produjeron movilizaciones para apoyar a Sala y en la que pidieron la inmediata liberación de la referente política.

Alberto Nallar, uno de los abogados de Sala, advirtió que “la detención es un acto ilegítimo de la Justicia de feria de la provincia” y que “interrumpir el transporte terrestre no es delito contra persona o entidad, por lo que no hay instigación”.

“La detuvieron por un hecho que no existe desde el punto de vista del tipo penal; de lo que se la acusa es instigación a cometer delito contra una persona o institución determinada y, en este caso particular, no hay delito contra persona o institución determinada”, sostuvo el letrado.

La dirigente kirchnerista y diputada del Parlasur lidera desde hace 33 días un acampe en plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, en contra de los cambios del gobernador Gerardo Morales en la distribución de planes y fondos sociales entre organizaciones y cooperativas.

FUENTE: CRONISTA.COM y Agencias