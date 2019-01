Miguel Lifschitz: “El crédito político del Gobierno se agotó”

En medio de la grieta que ha marcado la política argentina de los últimos años hay varios dirigentes que buscan salir con vida y Miguel Lifschitz es un ejemplo. De hecho, es el único gobernador que no es de Cambiemos ni del peronismo.

Por eso, de cara a las elecciones de este año, propone un armado opositor amplio que pueda llegar a la segunda vuelta con chances de imponerse.

Desde hace bastante proponen formar un tercer espacio, por fuera del kirchnerismo y del macrismo. Pero cuando se mencionó a Roberto Lavagna el impacto fue otro. ¿Qué pasó?

Muchos dirigentes políticos queremos que haya una alternativa superadora de la grieta. Argentina necesita una etapa superadora, de síntesis, que tiene que ser transversal a varios partidos. Cuando apareció la figura de Lavagna, algunos empezamos a imaginarlo como una alternativa concreta: una persona formada, moderada, que es bien vista por el peronismo pero también fue candidato del radicalismo. Que tiene buen diálogo con empresarios pero también con dirigentes gremiales. Puede ser el candidato de unidad.

Hubo varios proyectos que intentaron una tercera vía, tanto en 2015 como en 2017, pero no les fue bien. ¿Qué cambió para intentarlo nuevamente?

La expectativa del cambio que generó el proyecto de Macri en 2015 le permitió polarizar frente al kirchnerismo y ganar. Pero esa experiencia ya se realizó. Después de más de tres años de gestión hubo algunos logros, pero también muchas limitaciones para cumplir con las expectativas y con los propios compromisos planteados.

El crédito político se agotó. Por eso estoy convencido de que se necesita una propuesta alternativa, que no sea antikircherismo ni antimacrismo, sino que pueda superar ese escenario y generar mayores niveles de acuerdo.

Pareciera que de a poco lo van convenciendo a Lavagna. ¿Es así?

Esa pregunta hay que hacérsela a él. Es un hombre experimentado, que estuvo en varios gobiernos, y sabe que no puede gobernar una persona sola. Necesita una estructura y determinados acuerdos. Supongo que está esperando que eso se conforme. Además, no hay lugar para varias candidaturas alternativas, es necesario que nos unifiquemos en una sola propuesta.

Yo conozco a Lavagna desde que él era embajador ante la Unión Europea, yo todavía no era intendente de Rosario. Comparto su visión sobre la economía y el desarrollo, me parece que puede ser una figura importante en esta coyuntura. Me dio la sensación, si bien en ningún momento me dijo que va a ser candidato, de que al menos lo está pensando.

El primero que habló de la candidatura de Lavagna fue Duhalde. Después, Pichetto también lo hizo. En los últimos años estuvo cerca de Massa. ¿Usted se sentiría cómodo en el mismo espacio que esos sectores peronistas?

Más allá de mi comodidad, si fuera solo con el peronismo no sería suficiente para terciar en este esquema de polarización que está planteado. Una propuesta alternativa que pueda llegar a la segunda vuelta tiene que captar electorado peronista, pero también de Cambiemos. El peronismo federal tiene que estar, porque es parte del voto que hay que buscar, aunque con eso no alcanza. Me parece que es lo que está buscando Lavagna.

¿La candidatura de Cristina Kirchner es funcional a la estrategia del Gobierno?

Sí, y lo reconocen los estrategas políticos del Gobierno. Son mutuamente funcionales. Gran parte del apoyo que hoy tiene Cristina en las encuestas es el antimacrismo y viceversa. Es un voto negativo en un sentido y en el otro, no es un voto propositivo ni de expectativas.

¿Qué rol puede tener el aborto en la próxima campaña?

Es un tema que va a estar en campaña. La presencia de las mujeres y del movimiento feminista es muy fuerte y esos temas seguramente van a estar en la campaña y los candidatos van a tener que tomar posición.

¿Qué estrategia tienen para las elecciones en Santa Fe? Parte del radicalismo que era parte del frente se fue a Cambiemos. De hecho, ya se lanzó José Corral para la gobernación.

El grueso del radicalismo santafesino está en el Frente Progresista. Corral tiene una relación muy acotada a la ciudad de Santa Fe, no ha logrado hacer pie en Rosario ni en el resto de la provincia. Creo que va a ser una elección de tercios.

Cambiemos llega débil por dos motivos: ha caído el arrastre nacional y no tiene un candidato sólido. Ya no está Miguel del Sel, una figura popular que captaba públicos diversos. La competencia será más con el peronismo que con Cambiemos.

¿El candidato a vicegobernador de Bonfatti va a ser un radical?

La idea es que sea un radical, pero todavía no está definido.

Lo llevo a temas económicos. Usted dijo hace unos días que pensó que el Gobierno iba a manejar la economía con más idoneidad. ¿Qué esperaba?

Fue el propio Gobierno el que marcó los objetivos y que se cumplirían rápidamente: inflación de un dígito, crecimiento de cuatro puntos, disminución de pobreza, mejorar el empleo, mayores inversiones. Lo que podemos anotar como un logro es la inserción de la Argentina en el mundo, cualquier gobierno debería sostenerlo. Después de más de tres años, no hay ningún indicador positivo en la economía. Más allá de las opiniones, esto es un dato de la realidad.

De todas las variables, ¿cuál es la que más le preocupa hacia el futuro?

Están todas asociadas, porque cuando hay recesión de la economía hay mayor desempleo y mayor pobreza. La inflación es un factor muy importante: sin estabilidad no hay proyecto económico que pueda funcionar. En la Argentina no es fácil resolver la inflación, como dijo Macri, porque tenemos una cultura inflacionaria. En 70 años, excepto durante la convertibilidad, tuvimos inflación alta. Se requieren políticas sociales y acuerdos políticos además de las medidas macroeconómicas para resolverlo.

¿Qué esperan en relación a las inundaciones y las eventuales pérdidas económicas? ¿Cómo influye el impuesto a las exportaciones en este contexto?

Las condiciones climáticas siempre tienen alto impacto sobre la rentabilidad y el rendimiento de la actividad agropecuaria. En este caso las inundaciones se han producido en la zona norte de la provincia, por lo cual tiene un alto impacto en esas economías pero no en la zona núcleo, así que no afecta significativamente el rendimiento de la cosecha de soja.

Sobre los impuestos a las exportaciones reconoció el propio Macri que desalienta a un sector que se quiere incentivar. No favorece a las exportaciones porque se aplicó también a los productos agroindustriales. Espero que sea transitorio.

¿Qué piensa de la política de seguridad de Patricia Bullrich? ¿Se viene una campaña con demagogia punitiva?

La ministra Bullrich hizo una buena gestión. Su administración tuvo mucha presencia de fuerzas federales, con coordinación con las provincias. Se abordaron temas como el narcotráfico que habían permanecido ignorados durante muchos años. Puedo tener alguna diferencia sobre apreciaciones políticas con la ministra, pero es una cartera que trabajó y obtuvo resultados.

¿No van a comprar pistolas taser en Santa Fe?

No, pero tampoco creo que haya que exagerar sobre esto. Es mucho más grave el mal uso de un arma letal, que usan todas las fuerzas de seguridad, que estas pistolas. Se exagera desde ambos lados: sobre la utilidad que van a tener y sobre los presuntos riesgos que pueda haber en su utilización.