Miguel Del Sel aseguró que si vuelve Midachi renuncia a su cargo en Panamá

El embajador argentino en Panamá, Miguel Del Sel, aseguró hoy que si el grupo humorístico Midachi vuelve a reunirse este año renunciará a su cargo y se dará "un descanso de la política".

"Si vuelve Midachi, renuncio a mi cargo", señaló el representante del país en Panamá, quien por estas horas se encuentra de descanso en Punta del Este.

En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que "en los próximos días" resolverán el futuro del grupo cómico que integró junto a Dady Brieva y Chino Volpato, por lo que incluso trascendió que la Cancillería estaba definiendo el nombre de su reemplazante.

"Me daría un descanso de la política, que en Argentina es sucia", enfatizó Del Sel.

Y continuó: "No pedí licencia cuando fui diputado para hacer mi campaña a gobernador, imaginen ahora. No me parece bien hacer eso. Creo que uno se la tiene que jugar en la vida".

"Volvería de Panamá, renunciaría a mi cargo y emprendería esta nueva etapa que nos llenaría de alegría", remarcó el santafesino.

Sobre su trabajo en la Embajada, Del Sel señaló: "En 10 meses pude ver a mis hijas sólo ocho días. Además, extraño mi casa también. Cuando uno está lejos es difícil controlar todo. Creo que fui fuerte durante estos meses y lo compensé con mucha actividad y trabajo".

El embajador en Panamá se reunió en Punta del Este con Brieva y Volpato para ultimar los detalles del regreso del trío humorístico.

En declaraciones a La Nación, Brieva afirmó que 2017 será el año de la vuelta de Midachi, que se separó en 2011.