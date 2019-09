Miguel Acevedo, de la UIA: "Nos va a costar 10 años recomponer la industria"

El titular de la UIA, Miguel Acevedo, criticó duramente a Mauricio Macri cuya presidencia -consideró- fue una desilusión y consideró que el mandatario "ignoró a la industria". Además, consideró que al sector "le va a costar 10 años recuperarse" ya que no crece desde 2011.

"Para analizar su presidencia habría que dejar pasar el tiempo y ponerlo en perspectiva, pero creo que ha ignorado a la industria. Me parece que ha tratado de hacer muchas cosas en la parte institucional, pero en la parte económica se ha cerrado mucho en su círculo", afirmó en diálogo con radio La Red.

Y añadió: "Al principio lo veía como un tipo más abierto en sus pensamientos y de a poco fue cerrándose en un grupo que se hablaba a sí mismo. No tuvo la sensibilidad de escuchar a la sociedad".

Acevedo criticó, por otra parte, el manejo del gobierno de la coyuntura económica. "La coyuntura económica es muy mala, pero estamos ahogándonos en un charco de agua. No veo al problema como económico o financiero, sino como político. ¿Se acuerdan de los diez puntos? Eso fue hace tres o cuatro meses. Yo no pido que se cumplan los diez, sino dos o tres. Que se cumplan los contratos, que no haya una devaluación del 30% cada año, que no tengamos estos niveles de inflación. Tenemos que tener previsibilidad, al menos para empezar", lanzó.

Respecto de las paritarias, el industrial manifestó que deberán reabrirse. "El poder adquisitivo ha caído muchísimo y tenemos que empezar a crecer y ver cómo lo recomponemos", aseveró.

Las declaraciones del titular de la UIA van en línea con los dichos del ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, quien en el almuerzo del lunes en la entidad, con motivo del Día de la Industria, consideró que, una vez que se conozcan los números de agosto, "habrá que analizar si hay algunas actividades que tienen necesidades y sentarse a discutir".

Años de destrucción

"Desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria", explicó Acevedo al evaluar el estado del sector.

El presidente de la UIA explicó que "hay mucha destrucción de valor" y advirtió que "va a costar mucho levantar" el saldo de 4074 pymes industriales cerradas desde que inició la gestión de Cambiemos.

"No sé cuánto va a tardar en recomponerse. La última suba de la industria fue en 2011 y desde ese momento hasta ahora hubo un 15% de destrucción. Pero no podemos crecer con tasas del 120%. No tenemos referencias de valor porque la gente se mueve en dólares. Al 3% anual, para levantar eso vamos a demorar más de 10 años", concluyó.