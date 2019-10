Miguel Acevedo: "Alberto nos pidió mucho diálogo con los trabajadores"

Después de un encuentro con el candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, conversó con El Cronista sobre la agenda productiva.

El empresario también reiteró su pedido de disculpas y justificó su ausencia cuando el presidente Mauricio Macri disertó en Córdoba el martes ante sus pares industriales.

- ¿Qué le contesta al Presidente sobre los dichos del martes en Córdoba?

- Mi intención no fue desairarlo, absolutamente. La idea era viajar al mediodía y terminé llegando a las 12 de la noche a Córdoba, la reunión de Comité Ejecutivo que se iba a hacer allí no se pudo hacer y hubo una cena a la que no llegué. Así como me pasó a mí, 20 empresarios más no se quedaron.

A la mañana siguiente hice la apertura del evento con el gobernador y el presidente de la UIC, después escuché a Lavagna y a Melconian. Macri estaba previsto para el mediodía y al final fue a las 15.30 o 16 y yo tenía vuelo a esa hora, con cosas que hacer en Buenos Aires. No es que me fui antes de tiempo.

Le pedí disculpas a Macri porque no fue mi intención.

- ¿Cómo fue la reunión con Alberto Fernández? ¿Se habló de tipo de cambio alto y competitivo?

- La reunión fue larga, de dos horas y no se habló de las variables en sí. Él propone una política exportadora, que eso va a significar un tipo de cambio alto, pero no se habló de medidas específicas. Creo que si las tuviesen no las dirían.

Hoy hay un tipo de cambio alto. El lunes lo escuché al presidente del BCRA, Guido Sandleris, y no dice nada distinto a Cecilia Todesca (referente del FdT).

- ¿Les pidió algo?

- Fernández hizo referencia a que un país que trabaja al 50% de capacidad instalada pero que puede alimentar a 400 millones de personas. Lo nuevo es que dijo "los industriales me van a tener que ayudar en un plan alimentario no manejado por el Estado, sino por privados", pero no fue específico en eso. Y nos pidió que trabajemos con Matías Kulfas.

- ¿Hubo afinidad o empatía con el candidato del FdT?

- No sé, habría que ver a los demás candidatos. Si Macri viene no sé qué empatía puede generar con nosotros después de cuatro años pero claramente un candidato se presta a escuchar y Fernández ha sido muy empático.

- Sobre las reformas pendiente y en específico sobre la reforma laboral, ¿tienen alguna idea de avanzar en eso como sí lo manifestó el Gobierno?

- Nos pidió que tengamos mucho diálogo con los representantes de los trabajadores, mirando para futuro, no al pasado. Estas son las palabras que más me quedaron a mí. Tampoco le preguntamos sobre qué es lo que está pensando respecto del acuerdo social pero sí en que él quiere hacer algo integral entre agro, industria y servicios incluyendo también a los bancos, con los que ya están hablando.

- ¿Con los bancos apuntaría al nivel de las tasas?

- Sí, sobre tasas y cómo va a ser la discusión sobre la deuda. No habló del FMI pero sí de que se va a tener que discutir y renegociar los términos de la deuda.

- ¿Habló de plazos respecto de lo que podría ser un acuerdo de precios y salarios?

- No. Cuanto más definiciones hagan más se les complica en el marco de la campaña.

- ¿Cómo imagina el comienzo de un eventual gobierno de Alberto Fernández?

- La posición de muchos empresarios es que no van a ser fáciles los próximos años. Gobierne quien gobierne. Y si le toca seguir a Macri va a tener que hacer muchos cambios, no las medidas que tomó el martes, con las que estamos de acuerdo.