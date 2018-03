Michetti y Abad respaldaron al Presidente

Pasadas 24 horas de la difusión de Papeles de Panamá, desde el Gobierno se alzó un coro en respaldo del presidente Mauricio Macri. La más relevante, por tratarse de un organismo de competencia, fue la AFIP. Su titular, Alberto Abad, avaló la versión oficial para explicar la ausencia de declaración de la sociedad off shore Fleg Traiding. "Una persona física residente en el país, que no sea accionista de una sociedad constituida en el extranjero y que integrando el directorio de la misma no perciba ingresos bajo ningún concepto, no está obligada a presentar declaración jurada determinativa ni informativa al fisco", explicó el funcionario en términos genéricos. "No puedo hablar de la situación particular de un contribuyente por el secreto fiscal", aclaró Abad.

Una de las primeras en salir en su defensa fue la vicepresidenta Gabriela Michetti: "No hay nada ilícito, ni antiético", sostuvo, al tiempo que remarcó que Macri tiene "tranquilidad absoluta de conciencia" y que "no tenía por qué declarar" la sociedad.

"Creo en Macri absolutamente. Creo en su explicación que es tan clara. Creo que no lo afecta, la sociedad tiene confianza en el Presidente y él ha dado la cara", lo avaló, en tanto, el secretario de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad. Lo mismo el ministro Educación, Esteban Bullrich: "Es importante que la Justicia avance y se revise, pero ya se aclaró el rol del Presidente", desestimó más explicaciones.

Defensa K

Con un comunicado Cristina Fernández de Kirchner, si bien no está involucrada en el escándalo pero sí el ex secretario presidencial Daniel Muñoz, se desligó del tema. "Ante la conmoción global en la que lamentablemente se ve incluido nuestro país (...) la familia Kirchner no figura en ninguna investigación de esta lamentable estafa en la que se desprestigia al país". "La ex Presidenta ha sido una de las denunciantes internacionales más firmes contra esta lamentable práctica de evasión y lavado en paraísos fiscales".Desde el Hipódromo de Palermo, involucrado su dueño Federico De Achával por, según los papeles, conformar una sociedad con el empresario Cristóbal López, aclaró en un comunicado que no realizó ninguna "práctica incorrecta" y que su operatoria fue "legal y debida mente declarada ante la AFIP".