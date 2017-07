Michetti propone mandatos de seis años

Tras la polémica por su propuesta para eliminar los comicios legislativos de medio término (cada dos años), la vicepresidenta Gabriela Michetti insistió en su idea de modificar el sistema electoral, al plantear volver a un esquema de gobierno en el que la Presidencia se prolongue por seis años, como antes de la reforma constitucional de 1994 pero con elecciones cada tres.

"Hubo mucho ruido con lo que dije de las elecciones intermedias. Yo no lo dije por estas elecciones (de 2017). Si hiciéramos un cambio de este tipo, sacando elecciones intermedias, no sería para nosotros, sería para el Gobierno que viniera después", aclaró ante el portal Big Bang News.

Y, si bien aclaró que no debatió el tema con el presidente Mauricio Macri, agregó: "Una posibilidad es pensar un Gobierno de seis años con elecciones en tres. Ahí tiene otro color, es un intermedio que no estaría mal". En esta línea, Michetti sostuvo que el sistema actual genera mucho "desgaste", porque al año siguiente de haber comenzado un gobierno ya se debe "dispersar la energía" en el trabajo de gestión y en la campaña. "Si uno le pregunta a la ciudadanía, cree que es una locura. Solo le sirve a la política, al círculo rojo", finalizó.