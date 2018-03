Michetti dio de baja 2035 contratos que dejó Boudou en el Senado

En el primer día hábil de 2016, la vicepresidenta Gabriela Michetti confirmó un dato que se venía rumoreando desde hacía tiempo en el Senado: su decisión de dar de baja 2035 contratos de la Cámara, firmados durante la gestión de su antecesor, Amado Boudou. La funcionaria lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, adonde justificó los despidos diciendo que "la gestión del Senado debe volver a ser transparente".

"No es posible que un desmadre administrativo del Senado caiga sobre la espalda de los propios trabajadores. Y de los contribuyentes", expresó la titular del cuerpo, para anunciar a continuación que "la medida tomada de dar de baja las 2035 asignaciones políticas decididas por Boudou significan un aumento de la plantilla del 146%".

Con esta decisión, Michetti dejó sin efecto los decretos firmados por Boudou el 26 de enero y el 3 de noviembre de 2015. Asimismo dispuso la creación de una comisión revisora que tiene como objetivo analizar la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses en la Cámara de Senadores. Esa tarea tiene un plazo de trabajo que no debe exceder los 120 días y que llevarán adelante el prosecretario administrativo Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu. Según informó la Cámara, fueron invitados a participar los gremios APL, ATE y UPCN, aunque el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, negó haber sido consultado en esta oportunidad. La semana pasada, en cambio, el secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, se había reunido con Di Próspero para intentar llegar a un acuerdo, finalmente fracasado.

Para Di Próspero, la decisión de Michetti "es una barbaridad". "Realmente me parece que es una barbaridad esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de dos mil familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que vamos a recurrir", enfatizó el dirigente sindical en declaraciones a la agencia DyN. Además, sostuvo que este "es un gran error de la política de Estado" del oficialismo y pidió al Gobierno que "se saque la careta".

"Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión donde no figura ninguno de los gremios para investigar si hay gente que trabaja o no y dan de baja estos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan", afirmó.

Para el dirigente, los funcionarios macristas "tienen que tener fundamentos para decir que en el Senado hay dos mil ñoquis" y señaló que "hace dos días, la vicepresidenta le pagó a los más de dos mil compañeros despedidos, cuando lo que tendría que haber hecho era denunciarlos a la Justicia si realmente son ñoquis".

"Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias", remató el dirigente.