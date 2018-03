Michetti aseguró que la inflación bajará "a fin de año"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, ratificó hoy la pauta inflacionaria del Gobierno para 2016, que ubicó entre el 23 y el 25%, y calculó que "hacia fin de año" habrá una disminución "real" del fenómeno. Al mismo tiempo, reconoció que el nuevo mínimo no imponible de Ganancias "es bajo" y adelantó que Mauricio Macri dará un detalle de la "herencia recibida" cuando brinde su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

"Hacia fin de año tendremos la primera disminución real de la inflación, que nosotros creemos que va a estar entre 23 y 25 puntos", fue el cálculo que hizo Michetti en una entrevista que brindó al diario El Tribuno y de esta manera ratificó las pautas inflacionarias que el Gobierno se planteó para todo 2016.

La funcionaria nacional admitió que la estrategia del Gobierno es apuntar el esfuerzo a la solución del litigio con los fondos buitre, y que luego de eso la Argentina volverá a acceder al mercado internacional de crédito, lo que permitirá bajar la emisión monetaria y descomprimir la espiral inflacionaria.

"Lo primero que vamos a hacer es solucionar el tema de los fondos buitre, que nos impide tener un financiamiento a tasas razonables de mercado que otros países tienen. Ese financiamiento externo seguramente lo vamos a tener porque es impresionante las manifestaciones a favor que hubo en el mundo entero para que salgamos de esta situación de populismo que termina repartiendo lo poquito que tenemos y lo único que logra es empobrecer a todos", aseguró Michetti, y luego amplió: "El segundo tema es hacer una gradual contracción de la emisión monetaria. El Gobierno anterior venía haciendo una emisión desbordaba, si nosotros hacemos una contracción muy de golpe nos terminará pasando lo que pasa en esos ajustes que ningún pueblo soporta. Porque además son muy injustos parea la gente de menores recursos".

En relación a la modificación del mínimo no imponible de Ganancias, la funcionaria nacional admitió que "es bajo", aunque remarcó que "tenemos que ser concientes que así como vamos gradualmente haciendo una contracción de la emisión y como vamos haciendo gradualmente un ajuste en las tarifas, acá haremos lo mismo".

"Vamos a tener que lamentablemente pasar por un año muy estrecho como camino para recién ver hacia fin de año la baja de la inflación, la revitalización de la economía real y entonces sí, un camino que ya el año que viene nos puede permitir respirar aire fresco", reiteró.

Michetti también adelantó que el presidente Mauricio Macri comunicará, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1 de marzo, detalles de "la herencia recibida" por el Gobierno anterior.

"Si bien nosotros sabíamos que veníamos a heredar una situación dura, en muchos sectores del Estado nos encontramos con un panorama aún peor de lo que pensábamos", aseguró Michetti, y adelantó: "En las palabras que dará el Presidente ante el Congreso el primero de marzo ya va a poder aproximar bastante el diagnóstico con la información que fuimos recolectando. No es que no queremos hacerlo, es que queremos hacerlo con los datos serios para poner todo sobre la mesa y decir: 'Así estamos hoy, no nos mintamos'".