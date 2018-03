Michetti: "La ampliación de la Corte Suprema es un tema a discutir"

La vicepresidenta Gabriela Michetti habló sobre la polémica en torno al nombramiento en comisión por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: "No comunicamos bien la decisión. No conversamos ni armamos un buen plafón al no informar a las otras fuerzas políticas. Eso fue un error y lo asumimos". Pero luego abaló el accionar del Gobierno: “Había que completar los casilleros y para eso Macri eligió a dos personas irreprochables”.



Michetti explicó que no convocaron a extraordinarias porque “consideramos que iba a ser frenada y era muy difícil que hubiera salido en lo inmediato y para esto el Senado ya entraba en sesiones ordinarias".

Asimismo, dijo que no descarta discutir una ampliación de los integrantes de la Corte, aunque aclaró que esa "no será una iniciativa del Poder Ejecutivo". De todos modos señaló: "Sólo Argentina y Uruguay tienen tan pocos integrantes en su Máximo Tribunal. La presentación de proyectos que hay en el Senado nos hace ver que hay una lógica que puede ser conversable".

La vicepresidenta recordó que los nombramientos por decreto fueron "fruto de la convicción respecto a que la Corte no funcionaría bien con tres integrantes, porque no pueden pronunciarse cada vez que no estén de acuerdo con algo", afirmó en diálogo con Infobae TV.

Asimismo, dijo que no descarta discutir una ampliación de los integrantes de la Corte, aunque aclaró que esa "no será una iniciativa del Poder Ejecutivo". De todos modos señaló: "Sólo Argentina y Uruguay tienen tan pocos integrantes en su Máximo Tribunal. La presentación de proyectos que hay en el Senado nos hace ver que hay una lógica que puede ser conversable".

En el mismo sentido, Michetti dijo que "Ricardo Lorenzetti va a tomarles juramento (a los jueces) a mediados del mes próximo y a diferencia de lo que pasó estamos hablando sobre la cuestión con todos los bloques y si hubiera una vocación de votarlos en el recinto podríamos convocar al Senado y votarlo con un trámite normal legislativo", anticipó. "Igualmente, veo lejos una convocatoria a extraordinarias", sentenció.

La muerte de Nisman y los contratos en el Senado

A un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la vicepresidente enfatizó en que “no tenía ninguna intención de matarse” por lo que espera que "la Justicia pueda aclararlo".



Otro de los temas debatidos en el último tiempo es respecto a la cantidad de despidos realizados en el Estado. En este marco Michetti explicó, en diálogo con Infobae, que "el mes próximo" tendrá la auditoría sobre la revisión de contratos del Senado y confirmó que "ya hay acuerdos en cuanto a jubilar a todos aquellos empleados que estén en condiciones de hacerlo".



“El Senado tiene determinadas actividades que están cubiertas por gente que está hace tiempo trabajando y no tengo porque poner a otra. No tengo que inventar un trabajo", expresó.



Además transmitió que su principal preocupación “es lograr la confianza que se rompió entre los argentinos y también de parte del mundo para con nosotros. Si logramos la confianza interna y externa vamos a tener una Argentina que el año que viene ya va a tener otras condiciones para todos. Es un desafío cultural más que político o económico”, enfatizó.