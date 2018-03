Michetti: “En 4 años es muy difícil organizar y lograr los objetivos que uno se plantea”

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que “en cuatro años es muy difícil organizar y lograr los objetivos que uno se plantea”, al tiempo que aseveró que “el tema de la elección” legislativa de octubre “no nos ocupa nada” porque “no es un tema prioritario”.

“El tema de la elección no nos ocupa nada, porque quienes estamos en función de gobierno estamos las 24 horas viendo lo que está pasando. Yo no he participado prácticamente de ninguna reunión donde se haya hablado de ese tema. No es un tema prioritario”, afirmó Michetti en diálogo con con MDZ Radio.

La vicepresidenta abordó el tema de la reelección, a partir de la polémica en torno a la búsqueda de un segundo mandato por parte del actual gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, pero llevó su definición también al plano “nacional”.

“Me parece que no se debería tener reelección después de dos mandatos", afirmó la mandataria, aunque de indmediato enfatizó: "Uno en un mandato no puede, a veces tomando los gobiernos con la situaciones de crisis brutales como lo tomamos nosotros en 2015, en cuatro años es muy difícil organizar y lograr los objetivos que uno de plantea”, enfatizó la funcionaria.

“Eso es lo más sano, no tener reelección pero después de dos mandatos. Más que la reelección de Cornejo creo que es importante plantearse en cualquier provincia, a nivel nacional, que uno pueda tener una reelección y después ya no”, añadió.

En esa misma línea, explicó que “los primeros años es de mucho reordenamiento del Estado y luego recién uno empieza a poder ordenar situaciones que van hacia afuera”.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las acusación de Máximo Kirchner al Gobierno Nacional por una supuesta “persecución política” contra su madre, la ex presidente Cristina Fernández, Michetti evitó confrontar.

“Todo lo que tenga que ver con la Justicia y la situación de problemáticas judiciales que tengan los ex funcionarios del gobierno anterior, incluso la ex presidenta, son temas de la Justicia”, sostuvo.

“Estamos convencidos -prosiguió- que el Poder Ejecutivo tiene que independizarse, correrse y no meterse en los temas de la Justicia y de esa manera empezaremos a lograr la independencia del Poder Judicial”, concluyó.