Micheli: "Barrionuevo se equivoca o nunca quiso venir y busco cualquier excusa”

El jefe de la CTA autónoma, Pablo Micheli, se refirió a la ausencia del referente de la CGT Azul y Blanca Luis Barrionuevo en la movilización convocada por el sindicalismo y expresó que el dirigente gastronómico "se equivoca, o nunca quiso venir y buscó cualquier excusa, o efectivamente se ofendió".

Aunque señaló que la movilización realizada ayer en el Monumento al Trabajo "superó todas las expectativas", Micheli reconoció que "para hablar de unidad definitiva" del movimiento obrero "todavía nos falta caminar mucho la calle en unidad de acción". En este sentido, y con relación a la ausencia de Barrionuevo, el titular de la CTA autónoma indicó: "La verdad que se equivoca o nunca quiso venir y buscó cualquier excusa, o efectivamente se ofendió porque había representantes del partido justicialista, de los partido de izquierda".

"Siempre que hubo una acción de las centrales se acercaron los partidos políticos para poner su respaldo", reconoció Micheli consultado por radio 10. Y, agregó que "uno no puede decirles 'no me interesa que me respaldes', ni poner un cartelito que nos reservaron el derecho de admisión".

Para el gremialista, los dirigentes políticos "estuvieron en el lugar que tenían que estar, y no estuvieron ni en el palco ni frente al escenario". Sobre los principales reclamos del movimiento obrero al gobierno de Mauricio Macri, Micheli ratificó que si el Ejecutivo veta la ley de Emergencia Laboral habrá "un paro nacional" y que si el gobierno "no escucha hay que agudizar el conflicto".