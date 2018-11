Metrogas perdió $ 468 millones en el tercer trimestre por la devaluación

Metrogas, la distribuidora de gas natural por redes más grande del país, informó a la Bolsa de Buenos Aires que en el tercer trimestre del año perdió $ 468,1 millones, con lo que acumula un resultado neto e integral negativo en los primeros nueve meses de 2018 por $ 2131,1 millones.

La devaluación del peso argentino, que se sintió con fuerza desde fines de abril, modificó sustancialmente la posición de Metrogas, una empresa que había reportado ganancias millonarias el año pasado por la recomposición de sus tarifas.

Entre las explicaciones brindadas por la compañía, se destaca que sus resultados fueron afectados principalmente por las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), ya que el conjunto de las distribuidoras empezaron a acumular una deuda por aproximadamente $ 21.000 millones con las productoras de gas, debido a que los contratos fueron pactados con un tipo de cambio promedio estimado en $ 20,345 para el período abril-septiembre.

"No se encuentra aún definido por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Secretaria de Energía y/o el Estado Nacional el mecanismo para abonar dichas diferencias. En este marco, Metrogas no ha registrado en los presentes estados financieros el pasivo por DDA impagas, que ascienden a $ 5189 millones", comunicaron.

Además, Metrogas instrumentó en febrero de este año "un préstamo no garantizado con Industrial and Commercial Bank of China Limited - Dubai Branch (DIFC) e Itaú Unibanco - New York Branch, por la suma de U$S 250 millones por un plazo de 36 meses y amortizable en 9 cuotas trimestrales a partir de los 12 meses desde la fecha de desembolso" para el rescate de Obligaciones Negociables.

Por otra parte, la deuda en dólares de la distribuidora pesó en su magro resultado por la devaluación de la moneda nacional. Por eso, "Metrogas concertó operaciones de compra a término de dólares estadounidenses con el fin de mitigar el riesgo de tipo de cambio y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras".

A su vez, la empresa desistió de un juicio contra el Estado Nacional por el congelamiento tarifario durante el kirchnerismo, que rompía obligaciones contractuales.

Resultados de nueve meses

Durante los primeros nueve meses del 2018, el total de ventas de Metrogas aumentó un 125% interanual, alcanzando los $ 15.281,6 millones, mientras que la ganancia bruta registró un incremento del 86%. y ascendió hasta septiembre a $ 4554,5 millones.

Con fuertes aumentos de los costos de operación, los gastos de administración y comercialización, la ganancia operativa creció un 118% en comparación en el lapso enero-septiembre 2017, y avanzó hasta los $ 2455 millones.

No obstante, la pésima performance en materia financiera llevó a que los resultados financieros netos generaran una pérdida de $ 5904,5 millones durante los primeros nueve meses de 2018 y, consecuentemente, el resultado neto arrojó un rojo de $ 2414,8 millones.

Junto a otros resultados integrales, componen la pérdida total de $ 2131,1 millones en lo que va del año y de $ 468,1 millones solamente en el tercer trimestre, cuando el dólar saltó de $ 27 hasta $ 42 (una suba mayor al 50%).

Metrogas conocerá recién el 15 de diciembre cuánto debe a las petroleras por la compra de la materia prima que distribuye. Las DDA generaron un problema político en Cambiemos, que se desactivó con la promesa de un bono.