Metrodelegados liberan molinetes en todas las cabeceras del subte

Metrodelegados del subte anunciaron hoy, a partir de las 7, realizan una medida de fuerza que consistirá en la apertura de molinetes en las estaciones cabeceras de las seis líneas, de 7 a 9 y de 17 a 19, en demanda de negociaciones paritarias.



El delegado de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Claudio Dellecarbonara, informó en un comunicado que la medida de fuerza se concretará entre las 7 y las 9 en las cabeceras San Pedrito (Línea A), Juan Manuel de Rosas (Línea B), Constitución (Línea C), Congreso de Tucumán (Línea D), Plaza de los Virreyes (Línea E) y Las Heras (Línea H).



Además, repetirá entre las 17 y las 19 en las estaciones Plaza de Mayo (Línea A), Leandro N. Alem (Línea B), Retiro (Línea C), Congreso de Tucumán (Línea D), Bolívar (Línea E) y Las Heras (Línea H).



"El miércoles vamos a realizar una medida de fuerza en reclamo por nuestra paritaria", afirmó el delegado, y explicó que la misma "está vencida desde hace más de 127 días y, sin embargo, no nos convocan a una mesa de diálogo, mientras nuestro salario se sigue deteriorando por la inflación y los tarifazos".



Por su parte, la empresa aseguró, a través de un comunicado, que "todos los empleados del subte perciben desde enero de 2017 una suma no remunerativa a cuenta de la negociación paritaria" y calificó de ‘ilegal‘ la medida de fuerza.



"En los meses de mayo y junio dicha suma, que era del 10 por ciento de los salarios, se elevó al 15, y además con los haberes del mes de junio se abonó un monto extra equivalente al medio aguinaldo", precisó la empresa, al tiempo que afirmó que "las medidas no afectarían el normal funcionamiento del servicio".



Advirtió, además, que en este tipo de medidas "se suelen vandalizar dispositivos, ocupar instalaciones, y abrir puertas de emergencia para facilitar la evasión", situación por la cual se "aplicarán las sanciones correspondientes”.



Dellecarbonara, en tanto, advirtió que "de no tener respuestas, los trabajadores vamos a endurecer nuestro plan de lucha la semana que viene, con medidas que afectarán el servicio, para poder defender nuestro salario frente a la prepotencia de la empresa y el gobierno”.



“Si además tenemos en cuenta que todos los días se conocen cierres de empresas y despidos masivos, como en Pepsico, tenemos que decir que es más necesario que nunca un plan de lucha nacional para continuar con el paro general del 6 de abril, pero la CGT y la CTA han decidido volver a la tregua", expresó.



Los metrodelegados realizaron el 15 de junio una medida de fuerza similar, mediante la liberación de molinetes, con los mismos reclamos