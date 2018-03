Metrodelegados amenazan con medidas de fuerza

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) lanzó una advertencia al Gobierno porteño, a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y a Metrovías al advertir que tomará medidas de fuerza si se los excluye de la paritaria, como consecuencia del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que les revocó la personería gremial, y deja en los papeles a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como único actor legitimado para la discusión salarial.

El secretario general de los Metrodelegados, Roberto Pianelli, aseguró en conferencia de prensa que recurrirán a la Corte Suprema con un recurso de queja o un recurso extraordinario para que se expida sobre su situación, y anticipó que elevarán un informe a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar "la afectación de la libertad sindical".

Pianelli, acompañado por el secretario adjunto, Néstor Segovia, avisó que el fallo conocido la semana pasada no cambiará "ni un centímetro" el accionar del gremio, y acusó al Gobierno nacional de querer darle la personería gremial solo a la UTA "para que no se sume al paro general" anunciado por la CGT. Segovia, en tanto, declaró: "No necesitamos papeles para pararle la Ciudad (al Gobierno) porque estamos legitimados por los compañeros".

Pianelli reveló que el gremio ya pidió la convocatoria a la paritaria de la actividad y precisó que no dudarán en "tomar las medidas gremiales que haya que tomar" si no se los convoca.

El viernes pasado, la Justicia decidió dejar sin efecto la Resolución 1601/2015 del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Carlos Tomada, que otorgó a la Agtsyp la personería gremial. Según el fallo, dicha resolución presentaba "irregularidades formales". El fallo señala que, una vez "subsanadas" esas falencias, la cartera laboral deberá expedirse nuevamente "en relación a la cuestión sustancial de la contienda", es decir, si corresponde o no confirmar la personería gremial de los Metrodelegados. De proseguir el trámite, será el ministro Jorge Triaca el que deberá analizar si les devuelve o no la personería gremial.