Cambios en el Merval: empujan a Nicolás Caputo como vicepresidente

El rumor suena con aires de confirmación, aunque para la oficialización habrá que esperar hasta el 27 de abril. El empresario y amigo personal del presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, está a un paso de ocupar la vicepresidencia del Merval.

La lista estaría encabezada por Ernesto Allaria en la presidencia y Claudio Pérez Moore, será el nuevo titular de la Caja de Valores (CNV).

Hombres de mercado consultados por Cronista.com, aseguraron que la dupla que se presentará para ocupar los principales cargos del Merval "está confirmada".

"Ayer se aprobó la lista de nuevos directores. Ahora esa lista la la tiene que aprobar la asamblea", precisaron.

El Merval es una entidad privada constituida como sociedad anónima, cuyo capital está integrado por acciones admitidas al régimen de oferta pública. Sus miembros son agentes registrados en este mercado de valores.

Si bien Caputo no es miembro, esto no le impediría llegar al cargo, ya que lo haría como director independiente. De la misma forma llegó al cargo Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador Daniel Scioli, quien fue el primer director independiente del Merval desde después de 86 años.

En tanto Allaria es actual vicepresidente del Merval, hoy encabezado por Claudio Peres Moore.

Quién es Nicolás Caputo

El empresario y amigo del presidente de la Nación Nicolás “Nicky” Caputo es un próspero empresario de la construcción privada y pública, y político.

Es amigo del Presidente desde la juventud, dicen que es su consejero, su socio político y empresarial, su alter ego y hasta su sombra.

Amigos desde que juntos iban al Colegio Cardenal Newman, dicen los que los conocen bien que Macri los tiene a él y a Horacio Rodríguez Larreta como sus grandes consejeros. Pero que entre ambos, si Nicky es el que baja el pulgar a algo, el Presidente ni lo duda.