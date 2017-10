Mercados celebran: el Merval sube más de 1,4% y bonos también operan en alza

Los papeles de Telecom Argentina crecen 4,98 por ciento, a 116 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que prolonga su racha alcista al saltar 1,46% a media sesión, hasta situarse en las 27.371,60 unidades, animado por el categórico triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Macro (3,82%), YPF (3,81%), y Mirgor (3,11%).

"En acciones, veo optimismo, pero nada desmedido. Para mí este resultado estaba gran parte en los precios de los activos de riesgo y sería prudente, sobre todo también porque ha venido subiendo mucho y se están desarmando los ejercicios de opciones del jueves último. Habrá selectividad", explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.

Por su parte, Ramiro Marra, CSO en Bull Market Brokers, destacó que la "expectativa va a estar en la decision de la tasa de mañana, si el Banco Central profundiza su perfil halcón a partir de la elección

"El mercado accionario es el que mas descontado tenia el resultado por lo que no creemos que haya un rally como el de las PASO", añadió.

En tanto, Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores S.A., puntualizó que "el Merval reacciona con un +1,8 dólar spot para abajo y bonos para arriba".

"La elección en Provincia generó una apertura positiva. Igual hay que esperar al cierre a ver si aguanta tan firme. Puede que al finalizar la rueda la suba no sea tan fuerte como la apertura", advirtió.

El total negociado en acciones asciende 468.159.116 pesos, con un balance de 59 papeles en alza, 16 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval creció 0,65% con los inversores expectantes al resultado electoral.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

"Los bonos subieron, van a seguir firmes en estos niveles", precisó Burzaco.

Marra, en tanto, explicó que puede darse una "una caída en el riesgo país" por la "suba de los precios de los bonos en dólares".

Entre los bonos, el AN18 baja 0,98%, el AY24 cae 0,51%, el Descuento en dólares resta 0,10%, el Descuento en pesos suma 0,10%, el NF18 crece 0,46%, el Par en dólares crece 0,80%, el Par en pesos se valoriza 0,29%, el PR13 se valoriza 0,38%, y el PR15 mejora 0,15%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) suma 0,05% ($ 195), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) gana 2% ($ 204).

¿Qué pasa con los ADRs?

También animadas por el triunfo oficialista, la mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con claro signo positivo en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones escalan 7,03%, a 26,65 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Telecom Argentina (5,90%, u$s 33,57), YPF (4,49%, u$s 24,12), e Irsa Propiedades Comerciales (4,86%, u$s 64,49).