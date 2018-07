Mensaje de Carrió a Schiaretti en Córdoba: "Tiene que apoyar; si no, no tiene obras"

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, le advirtió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que si quiere "obras" para su provincia debe "apoyar" el Presupuesto 2019 del Gobierno.

"Schiaretti tiene que apoyar, si no, no tiene obras. Si Córdoba quiere hacer obras y no están presupuestadas en la Nación, no podrá hacerlas si no está aprobado el presupuesto 2019", advirtió la legisladora nacional en una visita a la provincia. En respuesta, la diputada nacional de Unión por Córdoba Alejandra Vigo le apuntó a su par y advirtió: "Vino a chantajear".

Carrió sostuvo: "A Schiaretti no es que no lo quiero, pero si no aprueban el Presupuesto, sigue el del año anterior y seguirán las obras plurianuales, las rutas y los mismos gastos". En Jesús María, también se refirió a los gobernadores y aseguró que ninguno fue "tan machito" como para hacerle reclamos a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"¿Por qué nadie fue tan machito para ir a reclamarle a Cristina Kirchner, que le robaba todos los días la coparticipación?", recriminó la diputada.