Menem y sus polémicas frases

En una entrevista intimista, el expresidente Carlos Menem fue un derrotero de frases. Habló de sexualidad, de amor, sobre la muerte de Néstor Kirchner y sobre su familia.

El rumor sobre la muerte del expresidente Néstor Kirchner tomó forma en la boca del exmandatario de 85 años: "La muerte de Néstor quedó en duda a punto tal de que se está por hacer una autopsia para saber de qué murió. Néstor la castigaba muy feo. Esta versión me llegó a mí y a todo el mundo”.

"Muchos dicen que lo habría matado la mujer", dijo.

En una entrevista exclusiva con el periodista Franco Torchia, para su programa de radio "No se puede vivir sin amor", Menem reivindicó a Zulema Yoma y dejó entre ver que están juntos. "La mujer que más amé y más amo se llama Zulema Yoma. Antes de casarme yo era una bala perdida y la que me puso en vereda fue ella”.



Sobre su fama de gigoló aclaró con seriedad: "Con muchas mujeres no estuve, lo normal”.

“Las mujeres que se sintieron atraídas por mí lo hicieron por el poder", agregó.

El exmandatario dijo con cierta vehemencia no haber estado con ningún hombre, aunque relativizó el hecho de haber salido con una travesti. "Que yo recuerde no he estado. Creo (risas) han pasado tantas cosas en mi vida", comentó con gracia.

Luego, Menem calificó a la ex presidenta Fernández como “una mujer inteligente y capaz, pero muy soberbia”.

“Mi padre fue fundamental, cuando yo me desviaba un poco, él me corregía (con un cinturonazo)”, añadió.