Menem, polémico: "A Néstor Kirchner lo habría matado la mujer"

El ex presidente de la Nación y actual senador Carlos Menem sorprendió ayer al realizar declaraciones radiales en las que deslizó que "a Néstor Kirchner lo habría matado la mujer" y afirmó que "se está por hacer una autopsia para saber de qué murió". Menem vinculó así a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la muerte de su esposo.



"Muchos ahora, no antes porque era imposible hablar de este tema. Muchos, con el nuevo Gobierno, sostienen que a Néstor lo habría matado la mujer", lanzó el ex presidente en declaraciones a AM 1110. En la misma línea, el senador riojano señaló que "Néstor, de acuerdo a lo que uno escuchó y se informó, la castigaba muy feo, entonces, lo habrían matado". Añadió, además: "Es la versión que llegó a uno. Y ahora están por hacer la autopsia".



"Hasta que no se pruebe lo que se dice, no tengo la autoridad ni el conocimiento para afirmar que a Néstor lo mató la mujer", remató Menem, en las declaraciones que realizó horas antes de asistir a la sesión en el Senado y luego de varios meses de silencio. Por otra parte, el ex presidente también habló de su propio pasado, sus experiencias personales mientras estaba en el poder, la relación con su ex mujer Zulema Yoma y el matrimonio igualitario.

Consultado sobre un acto en Santa Cruz cuando era Presidente y Néstor Kirchner, por entonces gobernador, lo elogió, Menem contó: "Cuando bajé del escenario alguien me preguntó y yo dije ‘éste va a ser el primero que me va a dar una puñalada’ y así fue, porque luego Néstor habló barbaridades de mi persona".



Respecto a cómo Kirchner y otros políticos intentaron despegarse de él durante los últimos 12 años, el ex presidente señaló que "es la ley de la política" y aseguró que "en el mundo de la política nadie se salva". El senador respaldó la decisión del kirchnerismo de legislar el matrimonio igualitario y también habló sobre la diversidad sexual, e incluso se permitió una humorada: "Que yo recuerde no he estado con una travesti. Creo". Y añadió: "Nunca un hombre intentó seducirme".



Sobre el tema afirmó que "la cuestión de las diferencias de sexo ha desaparecido en la actualidad" y consideró que ‘ser gay no es ningún pecado". Finalmente, al ser consultado sobre su ex esposa Zulema Yoma, Menem sostuvo que "si no hubiera sido por ella nunca hubiera llegado a la Presidencia".